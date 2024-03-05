Kenapa Toilet Bus Hanya Bisa Digunakan saat Bus Berjalan?

JAKARTA - Berkendara dengan bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) kini menjadi lebih nyaman dengan adanya fasilitas toilet di dalamnya. Namun, penumpang sering kali bertanya-tanya mengapa toilet bus hanya dapat digunakan saat bus sedang berjalan, sementara tidak diperbolehkan saat bus berhenti.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/3/2024). Bus umumnya tidak dilengkapi dengan tangki penampungan atau septic tank untuk kotoran, mengingat proses pengurasannya memakan waktu dan membutuhkan upaya ekstra.

Sebagian besar karoseri bus tidak memasang tangki penampungan ini untuk menghindari biaya operasional yang lebih tinggi serta kesulitan dalam proses pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, penumpang hanya diperbolehkan menggunakan toilet saat bus sedang berjalan, guna menghindari penumpukan air dan potensi bau yang bisa mengganggu penumpang serta mencemari lingkungan sekitar.