Gim Paw Rumble Hasil Publishing Nuon Kini Tembus 2 Juta Download

JAKARTA-Nuon Digital Indonesia (Nuon) melalui gim Paw Rumble, berhasil mencatatkan 2 juta unduhan secara global dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak pertama kali dirilis. Paw Rumble yang dikembangkan Grinsmile, developer lokal asal Surabaya, kini telah menjadi salah satu gim arcade yang populer dengan basis pengguna terbesar di India, Pakistan, dan Indonesia.

Sebelumnya, Grinsmile yang merupakan startup gim di bawah binaan Indigo, meluncurkan Paw Rumble pada 12 Juli 2023 di bawah bendera Nuon Games dan berkolaborasi dengan Dunia Games Telkomsel sebagai co publisher. Angka 2 juta unduhan gim buatan anak bangsa ini menjadi pencapaian yang membanggakan bagi industri gim Indonesia. Paw Rumble juga berhasil meraih penghargaan ‘Best Mobile Game’ pada Indonesia Game Awards dan kategori ‘Best Made in Indonesia’ pada ajang Google Play Best of 2023 lalu.

CEO Nuon Aris Sudewo menyampaikan perusahaan yakin bahwa gim lokal mampu bersaing di taraf internasional. “Dengan gameplay yang inovatif, desain visual yang sangat menarik, dukungan komunitas yang kuat, serta strategi pemasaran yang efektif, gim Paw Rumble ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan industri gim yang luar biasa besar,” tutur Aris.

Nuon meyakini memajukan industri gim lokal juga akan memajukan ekosistem gim tanah air serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif secara keseluruhan. Keberhasilan Paw Rumble ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengembang gim lainnya untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya berkualitas yang dapat dikenal di kancah internasional.

“Kami berkomitmen untuk berinovasi dan terus mencari talenta berbakat di dalam negeri untuk dapat bersaing di antara gim buatan luar negeri,” ujarnya.