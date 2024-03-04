Letak Nomor Seri Motor di STNK dan Cara Cek Pelat Nomor Kendaraan

Letak nomor seri motor di STNK dan cara cek pelat kendaraan. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Kepemilikan pelat nomor merupakan salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi kendaraan bermotor di Indonesia, baik itu motor maupun mobil.

Menurut peraturan undang-undang yang berlaku, posisi pelat nomor terletak di bagian depan dan belakang kendaraan untuk memudahkan pengenalan.

Pelat nomor tak hanya rangkaian huruf dan angka, tetapi juga mencakup informasi penting mengenai kendaraan tersebut.

Misalnya, huruf awal menunjukkan kode wilayah, sementara angka di dalamnya menunjukkan nomor seri kendaraan. Namun, angka tersebut tidak selalu urut, terkadang tersusun acak untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan.

Informasi tentang nomor seri kendaraan sangat penting, terutama bagi pemilik kendaraan dan pihak berwajib.

Lantas di mana letak nomor seri motor di STNK dan cara cek pelat nomor kendaraan? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/3/2024), untuk menemukan nomor seri STNK motor dengan mudah, Anda dapat melihatnya di salah satu sisi lembar STNK, yang biasanya terletak di bagian teratas. Nomor seri ini mencakup berbagai informasi penting tentang kendaraan, termasuk klasifikasi jenisnya.