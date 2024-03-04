Advertisement
OTOMOTIF

Intip Kecanggihan Pabrik Mobil Listrik BYD di Changzhou China

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:03 WIB
Intip Kecanggihan Pabrik Mobil Listrik BYD di Changzhou China
Mengintip kecanggihan pabrik BYD di Changzhou China. (Okezone/Feby Novalius)
CHANGZHOU - Build Your Dreams (BYD), si raja mobil listrik dunia menunjukkan kecanggihan teknologinya lewat produksi kendaraan listrik di China. Ada 9 pabrik besar yang tersebar di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Okezone berkesempatan melihat langsung pabrik BYD yang berlokasi di Changzhou, China. BYD Car Factory Changzhou dapat memproduksi mobil listrik mencapai 300 ribu unit per tahun atau sekitar 1.200 per harinya.

Pabrik BYD di China (Okezone/Febby)

President Director BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengatakan, BYD Car Factory Changzhou adalah salah satu pabrik yang ada di China.

"Satu pabrik ini bisa produksi 300 ribu dalam satu tahun seperti di Changzhou," ujarnya, Senin (4/3/2024).

Pabrik ini memproduksi dua model, yaitu BYD Seal dan Atto. Mobil produksi dari pabrik ini juga dikirim untuk pasar Indonesia.

