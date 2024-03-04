Apakah Naik Bus Sinar Jaya Dapat Makan?

JAKARTA - Pengalaman naik bus telah menjadi lebih dari sekadar perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, terutama dengan PO Sinar Jaya. Lantas apakah di PO Sinar Jaya mendapatkan fasilitas makan?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/3/2024), ternyata PO Sinar Jaya memberikan fasilitas makan untuk penumpang.

Layanan makan yang disediakan untuk kedua kelas yaitu Suite dan Eksekutif memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Suite Class, yang dikenal dengan kursi yang dapat direbahkan hingga 150 derajat, menawarkan pengalaman makan yang unik bagi penumpangnya.

Selain satu kali makan yang disajikan, penumpang Suite Class dapat menikmati area kopi yang memungkinkan mereka untuk membuat minuman mereka sendiri, sesuai selera masing-masing.

Sementara itu, untuk penumpang Eksekutif Class, layanan makan terbatas pada satu kali hidangan utama dan air mineral kemasan 600 ml.

Meskipun tidak sebanyak Suite Class, penumpang kelas Eksekutif tetap dapat menikmati hidangan selama perjalanan.

Kedua kelas ini menawarkan waktu tempuh yang hampir sama, sekitar delapan hingga 10 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas jalan tol Trans Jawa.