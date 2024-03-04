Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Naik Bus Sinar Jaya Dapat Makan?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:04 WIB
Apakah Naik Bus Sinar Jaya Dapat Makan?
Apakah naik bus Sinar Jaya dapat makan? (Dok PO Bus Sinar Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Pengalaman naik bus telah menjadi lebih dari sekadar perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, terutama dengan PO Sinar Jaya. Lantas apakah di PO Sinar Jaya mendapatkan fasilitas makan?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/3/2024), ternyata PO Sinar Jaya memberikan fasilitas makan untuk penumpang.

Layanan makan yang disediakan untuk kedua kelas yaitu Suite dan Eksekutif memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Suite Class, yang dikenal dengan kursi yang dapat direbahkan hingga 150 derajat, menawarkan pengalaman makan yang unik bagi penumpangnya.

Selain satu kali makan yang disajikan, penumpang Suite Class dapat menikmati area kopi yang memungkinkan mereka untuk membuat minuman mereka sendiri, sesuai selera masing-masing.

Sementara itu, untuk penumpang Eksekutif Class, layanan makan terbatas pada satu kali hidangan utama dan air mineral kemasan 600 ml.

Meskipun tidak sebanyak Suite Class, penumpang kelas Eksekutif tetap dapat menikmati hidangan selama perjalanan.

Kedua kelas ini menawarkan waktu tempuh yang hampir sama, sekitar delapan hingga 10 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas jalan tol Trans Jawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement