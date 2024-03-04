Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GWM Pilih Luncurkan Mobil Hybrid Ketimbang Listrik, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |17:44 WIB
GWM Pilih Luncurkan Mobil Hybrid Ketimbang Listrik, Ini Alasannya
GWM lebih pilih luncurkan mobil hybrid ketimbang listrik, ini alasannya. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA - Great Wall Motor (GWM) resmi masuk dalam pasar otomotif Indonesia melalui PT Inchcape Indomobil Energi Baru. Produsen asal China itu lebih memilih membawa lini model mobil hybrid ketimbang mobil listrik.

Teranyar, GWM telah mengumumkan harga dua mobil hybrid. Tank 500 HEV dibanderol Rp1.196.000.000 atau Rp1,1 miliaran dan Haval H6 HEV dibanderol Rp595,8 juta.

Marketing Director PT Inchape Indomobil Energi Baru (GWM), Hari Arfianto mengatakan, GWM fokus pada energi terbarukan. Namun, pihaknya memilih membawa mobil hybrid terlebih dahulu ke Indonesia ketimbang mobil listrik.

GWM Tank 500 HEV (MPI/Fadli Ramadan)

“Kalau dilihat, masyarakat dengan kendaraan hybrid itu bisa langsung menikmati keunggulan di dua dunia. Pertama mobil ICE kemudahan untuk memproleh sumber energi,” kata Hari di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (2/3/2024).

Ia menyebutkan, seluruh lini model yang dipasarkan GWM disarankan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan RON 92. Hal ini membuat emisi yang dihasilkan sangat minim, terutama jika dikombinasikan dengan teknologi hybrid.

“Kemudian bisa merasakan benefit dari sisi kendaraan elektrik, karena misal dibawa 35 km/jam irit pakai baterai. Kemudian karena sistemnya cukup cerdas ketika mencapai kecepatan tertentu ganti jadi mesin bensin. Situasi tertentu kalau butuh akselerasi baterainya kick-in,” ujarnya.

