338 Ribu Unit Jeep Cherokee Kena Recall, Gara-Gara Masalah Ini

JAKARTA - Stellantis mengeluarkan penarikan kembali atau recall yang memengaruhi Jeep Grand Cherokee di Amerika Serikat (AS). Mobil SUV gagah itu direcall lantaran bannya bisa lepas sendiri.

Melansir Carbuzz, Senin (4/3/2024), ada dua model yang menjadi sorotan, yaitu Grand Cherokee L keluaran 2021-2023, dan Grand Cherokee 2022-2023. Secara keseluruhan model yang direcall itu diproduksi antara 3 Desember 2020 sampai 30 Mei 2023.

Berdasarkan laporan penarikan keselamatan yang diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA), penarikan tersebut dipicu oleh penyelidikan yang dimulai pada 26 Juni 2023.

Dalam investigasi tersebut, didapatkan hasil yang mengatasi potensi cacat berbahaya pada baut penjepit lengan kendali atas (UCA) yang rusak selama perakitan kendaraan. Hal ini bisa membuat ban terlepas dengan sendirinya dan dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

Cacat tersebut berpusat pada kemungkinan rusaknya baut jepit UCA akibat kesalahan saat perakitan kendaraan. Jika baut penjepit UCA rusak, terdapat risiko hilangnya beban penjepit antara ball joint UCA dan knuckle.

Konsekuensinya bisa sangat parah, menyebabkan terpisahnya UCA dari pegangan dan selanjutnya ban terlepas. Sebagai peringatan, pemilik mungkin dapat mengetahuinya melalui kebisingan yang tidak normal saat berkendara melewati gundukan.