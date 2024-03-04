Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

338 Ribu Unit Jeep Cherokee Kena Recall, Gara-Gara Masalah Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:46 WIB
338 Ribu Unit Jeep Cherokee Kena Recall, Gara-Gara Masalah Ini
338 ribu unit Jeep Grand Cherokee direcall. (Carbuzz)
A
A
A

JAKARTA - Stellantis mengeluarkan penarikan kembali atau recall yang memengaruhi Jeep Grand Cherokee di Amerika Serikat (AS). Mobil SUV gagah itu direcall lantaran bannya bisa lepas sendiri.

Melansir Carbuzz, Senin (4/3/2024), ada dua model yang menjadi sorotan, yaitu Grand Cherokee L keluaran 2021-2023, dan Grand Cherokee 2022-2023. Secara keseluruhan model yang direcall itu diproduksi antara 3 Desember 2020 sampai 30 Mei 2023.

Berdasarkan laporan penarikan keselamatan yang diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA), penarikan tersebut dipicu oleh penyelidikan yang dimulai pada 26 Juni 2023.

Jeep Grand Cherokee. (Carbuzz)

Dalam investigasi tersebut, didapatkan hasil yang mengatasi potensi cacat berbahaya pada baut penjepit lengan kendali atas (UCA) yang rusak selama perakitan kendaraan. Hal ini bisa membuat ban terlepas dengan sendirinya dan dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

Cacat tersebut berpusat pada kemungkinan rusaknya baut jepit UCA akibat kesalahan saat perakitan kendaraan. Jika baut penjepit UCA rusak, terdapat risiko hilangnya beban penjepit antara ball joint UCA dan knuckle.

Konsekuensinya bisa sangat parah, menyebabkan terpisahnya UCA dari pegangan dan selanjutnya ban terlepas. Sebagai peringatan, pemilik mungkin dapat mengetahuinya melalui kebisingan yang tidak normal saat berkendara melewati gundukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182061/jeep-ktOY_large.jpg
375 Ribu Mobil Hybrid Jeep Kena Recall Gara-Gara Baterai Bermasalah, Samsung Ikut Terseret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177571/jeep_wrangler_willys_41_di_giias_2025-4nDc_large.jpg
Respons Santai Jeep soal Desain Modelnya Ditiru Mobil China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177353/jeep_gladiator_rubicon-IiPU_large.jpg
Jeep Gladiator Rubicon Meluncur, Dibanderol Rp2,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157774/jeep_wrangler_willys_41_di_giias_2025-HClF_large.jpg
Jeep Wrangler Willys ‘41 Dibanderol Rp2,4 Miliar, Cuma Ada 6 Unit di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/52/3153099/jeep_wrangler_4xe-Qrho_large.jpg
Spesifikasi Wrangler 4xe, Mobil Jeep Dikejar Dikejar Dinosaurus di Jurassic World Rebirth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/52/3143523/jeep_wrangler_4xe-axZw_large.jpg
2 Model Jeep Tampil di Mission Impossible Terbaru, Terlibat Adegan Menegangkan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement