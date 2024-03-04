Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Investasi Perakitan Kendaraan Listrik di Indonesia Capai Rp4,49 Triliun

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:19 WIB
Investasi Perakitan Kendaraan Listrik di Indonesia Capai Rp4,49 Triliun
Investasi perakitan kendaraan listrik di Indonesia capai Rp4,47 triliun. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri mobil listrik di Indonesia mulai diramaikan dengan sejumlah brand yang juga membangun fasilitas pabrik. Hal ini membuat nilai investasi untuk kendaraan listrik mencapai Rp4,49 triliun.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Hendro Martono dalam acara Sosialisasi Insentif, yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (1/3/2024).

Hendro mengatakan, saat ini ada empat perusahaan bus listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 1.980 unit per tahun. Total investasi fasilitas pabrik untuk perakitan mobil listrik itu mencapai Rp0,36 triliun.

“Empat perusahaan perusahaan mobil listrik dengan total produksi 44 ribu unit per tahun dengan total investasi Rp3,7 triliun,” kata Hendro seperti dikutip dalam kanal YouTube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Hendro mengatakan, saat ini ada 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kapasitas produksi dalam setahun mencapai 1,51 juta unit, dengan total investasi Rp0,86 triliun.

Total investasi untuk kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 trilun dari 62 perusahaan. Peningkatan ini terjadi seiring rencana pemerintah Indonesia dalam percepatan elektrifikasi di Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/52/3133671/mobil_listrik-AkaP_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan Konsorsium Baterai LG Batal Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/52/3087887/mobil_listrik-IzW5_large.jpg
Membumikan Kendaraan Listrik hingga Desa, Begini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/52/3005653/ratusan-kendaraan-listrik-bakal-kawal-tamu-vvip-world-water-forum-di-bali-Y8AE8HsUSe.jpeg
Ratusan Kendaraan Listrik Bakal Kawal Tamu VVIP World Water Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/52/3004263/jokowi-sebut-ri-bisa-produksi-1-6-juta-motor-listrik-baru-tercapai-100-ribu-7OBvJxn93A.jpg
Jokowi Sebut RI Bisa Produksi 1,6 Juta Motor Listrik, Baru Tercapai 100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/52/3004096/jokowi-ungkap-pabrik-baterai-beroperasi-bulan-depan-harapkan-ekosistem-kendaraan-listrik-segera-terbentuk-liukgyxh9g.jpg
Jokowi Ungkap Pabrik Baterai Beroperasi Bulan Depan, Harapkan Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/53/2990210/kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik-pemerintah-dorong-umkm-2hHc6YzDgo.jpg
Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement