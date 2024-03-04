Investasi Perakitan Kendaraan Listrik di Indonesia Capai Rp4,49 Triliun

JAKARTA - Industri mobil listrik di Indonesia mulai diramaikan dengan sejumlah brand yang juga membangun fasilitas pabrik. Hal ini membuat nilai investasi untuk kendaraan listrik mencapai Rp4,49 triliun.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Hendro Martono dalam acara Sosialisasi Insentif, yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (1/3/2024).

Hendro mengatakan, saat ini ada empat perusahaan bus listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 1.980 unit per tahun. Total investasi fasilitas pabrik untuk perakitan mobil listrik itu mencapai Rp0,36 triliun.

“Empat perusahaan perusahaan mobil listrik dengan total produksi 44 ribu unit per tahun dengan total investasi Rp3,7 triliun,” kata Hendro seperti dikutip dalam kanal YouTube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Hendro mengatakan, saat ini ada 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kapasitas produksi dalam setahun mencapai 1,51 juta unit, dengan total investasi Rp0,86 triliun.

Total investasi untuk kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 trilun dari 62 perusahaan. Peningkatan ini terjadi seiring rencana pemerintah Indonesia dalam percepatan elektrifikasi di Tanah Air.