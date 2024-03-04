Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siapa yang Punya Bus Agra Mas? Ini Sosoknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |06:56 WIB
Siapa yang Punya Bus Agra Mas? Ini Sosoknya
Ilustrasi siapa pemilik bus Agra Mas (Foto : Freepik)
A
A
A

SIAPA yang punya Bus Agra Mas? Hal ini menjadi banyak penasaran bagi pencinta transportasi umum. Sebab sosok yang punya bus Agra Mas, bus yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya area Jakarta dan sekitarnya.

Agra Mas merupakan salah satu perusahaan otobus (PO) terbaik di Indonesia. Bus ini menyediakan armada yang meliputi bis eksekutif, VIP hingga double decker yang siap melayani perjalanan di area Jabodetabek dan bandara, Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), hingga layanan pariwisata dengan lebih dari 50 trayek tersedia.

Kesuksesan bus yang identik dengan warna merah ini juga terbukti dengan keberhasilan mereka meraih penghargaan bus AKAP dengan pelayanan terbaik pada tahun 2017.

Lantas siapa sebenarnya sosok yang punya bus Agra Mas? Adapun perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dibawah naungan PT Anugerah Mas dengan pemiliknya adalah David Ariawan yang merupakan anak dari pemilik PO Giri Indah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753//mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661//bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/25/3178496//jaklingko-NKDc_large.jpg
Waspada Modus Tukar Kartu JakLingko, Ini Tips Naik Angkutan Umum agar Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166820//rano_karno-SvOP_large.jpg
Rano Karno Pastikan Fasilitas Transportasi Umum di Jakarta Normal Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154327//pramono_anung-9if6_large.jpg
Pramono Sanksi Tegas ASN Pelanggar Aturan Rabu Naik Transportasi Umum
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement