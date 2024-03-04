Siapa yang Punya Bus Agra Mas? Ini Sosoknya

SIAPA yang punya Bus Agra Mas? Hal ini menjadi banyak penasaran bagi pencinta transportasi umum. Sebab sosok yang punya bus Agra Mas, bus yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya area Jakarta dan sekitarnya.

Agra Mas merupakan salah satu perusahaan otobus (PO) terbaik di Indonesia. Bus ini menyediakan armada yang meliputi bis eksekutif, VIP hingga double decker yang siap melayani perjalanan di area Jabodetabek dan bandara, Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), hingga layanan pariwisata dengan lebih dari 50 trayek tersedia.

Kesuksesan bus yang identik dengan warna merah ini juga terbukti dengan keberhasilan mereka meraih penghargaan bus AKAP dengan pelayanan terbaik pada tahun 2017.

Lantas siapa sebenarnya sosok yang punya bus Agra Mas? Adapun perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dibawah naungan PT Anugerah Mas dengan pemiliknya adalah David Ariawan yang merupakan anak dari pemilik PO Giri Indah.