HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral Tarif Parkir VIP Stasiun Tugu Yogyakarta Rp350 Ribu untuk 7 Jam, Ini Penjelasan KAI

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |14:55 WIB
Viral Tarif Parkir VIP Stasiun Tugu Yogyakarta Rp350 Ribu untuk 7 Jam, Ini Penjelasan KAI
Foto: X/@vianhusodo.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah unggahan viral di media sosial memperlihatkan tanda pembayaran parkir yang nilainya membuat mata melotot. Diketahui, tanda pembayaran itu menunjukkan tarif parkir di Stasiun Tugu, Yogyakarta pada 27 Februari 2024.

Dalam unggahan di akun X @vianhusodo, pemilik akun Novian Husada menceritakan pengalamannya memarkir mobil di parkir VIP Stasiun Tugu Jogja. Dari karcis parkir yang diunggah diketahui bahwa Novian harus membayar sebesar Rp350.000 untk parkir selama sekira 7 jam dari pukul 12.30 sampai 18.30 WIB.

Tarif parkir yang harus dibayar itu membuat Novian terkejut, pasalnya dia sebelumnya telah mendapatkan penjelasan dari petugas parkir dan mendapat penjelasan yang berbeda tentang tarif yang harus dibayarkan.

“Mohon info lurd brp sih tarif parkir vip Stasiun Yogyakarta? tanya mas sek jaga infonya 50rb/3 jam pertama berikutnya 25rb/jam. Ini kena 350rb buat parkir 7jam. Adakah yg tau infonya? Kalau memang benar tdk msalah cuma agak kaget saja. Mohon pencerahan @KAI121 @merapi_uncover,” tulis Novian dalam keterangan unggahannya di X (Twitter).

Parkir VIP di Stasiun Tugu Jogja sudah menjadi rahasia umum, dengan tarif yang cukup tinggi dibandingkan parkir biasa. Selain itu, parkiran tersebut tidak dikelola oleh Daop 6 Yogyakarta, melainkan mitra atau perusahaan swasta, yaitu Sheyvo Tour & Travel.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
