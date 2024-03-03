Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Antisipasi Risiko Baterai Terbakar, Kemenhub Siapkan Solusi Pengangkutan Kendaraan Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |18:36 WIB
Antisipasi Risiko Baterai Terbakar, Kemenhub Siapkan Solusi Pengangkutan Kendaraan Listrik
Foto: Kemenhub.
A
A
A

JAKARTA – Dengan semakin besarnya permintaan akan kendaraan listrik, pemerintah harus memikirkan cara pendistribusiannya ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal lain yang perlu diingat adalah baterai yang menjadi sumber daya utama kendaraan listrik memiliki risiko terbakar jika terkena benturan keras.

Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Lilik Handoyo mengungkapkan perlu perhatian dan upaya khusus agar mewujudkan aspek keselamatan pelayaran saat mengangkut kendaraan listrik. 

“Seperti kejadian beberapa kapal penyeberangan yang mengangkut kendaraan listrik, adanya muatan yang terbakar pada saat mengangkut kendaraan listrik yang bersumber dari baterainya,” kata Lilik dalam keterangan resmi usai Focus Group Discussion (FGD) Dirjen Perhubungan Darat.

Lebih lanjut, Lilik mengatakan perlunya ada regulasi yang mengatur pengangkutan serta penanganan kendaraan listrik. Sehingga dapat mencegah atau meminimalisir risiko terjadinya kebakaran saat pengangkutan kendaraan listrik.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan FGD seperti ini dapat menjadi perhatian bersama dan menambah wawasan dalam penyusunan regulasi terkait pengaturan dan penanganan pengangkutan kendaraan listrik dengan angkutan penyeberangan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pengendalian Operasional Sungai, Danau dan Penyeberangan, Capt Bintang Novi berharap mendapat masukan dari seluruh stakeholders demi memperkaya substansi regulasi tentang pengaturan dan penanganan kendaraan listrik.

“Diharapkan semua stakeholders yang hadir dapat memberi masukan demi mewujudkan keselamatan pelayaran khususnya pada saat mengangkut kendaraan listrik. Adapun narasumber pada FGD ini terdiri dari 5 orang yang sangat ahli di bidangnya,” tuturnya.

