HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Citroen Dipastikan Rakit Mobil di Indonesia Mulai Juli 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |12:41 WIB
Citroen Dipastikan Rakit Mobil di Indonesia Mulai Juli 2024
Citroen C-3. (Foto: Citroen)
A
A
A

JAKARTA – Produsen asal Prancis Citroen akan hadir sebagai pemain baru industri mobil listrik di Indonesia pada pertengahan tahun ini. Kabarnya, Citroen akan mulai melakukan perakitan mobil listrik mereka di Indonesia pada Juli 2024.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin. Ia menyebut Citroen akan merakit mobil listrik secara lokal demi mendapat insentif.

“Dia (Citroen) mau memproduksi 1 Juli 2024. Dia sudah mau berproduksi (merakit mobil listrik). Jadi dia akan menggunakan insentif ini hanya sebentar saja, hanya beberapa bulan,” kata Rachmat dikutip dari kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sebagai informasi, di Indonesia, Citroen menggandeng grup Indomobil sebagai distributor tunggal. Diyakini, mereka akan menggunakan salah satu fasilitas dari Indomobil Group yang ada di Purwakarta, Jawa Barat, untuk melakukan perakitan mobil listrik.

“Dia (Citroen) kayaknya menggunakan fasilitas yang sudah ada, tapi CKD di sini, sudah ada assembler (perakitnya) di sini,” ujar Rachmat.

Kedatangan Citroen untuk melakukan perakitan mobil listrik secara lokal juga diamini oleh Didin Abidin selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Selain bersama Indomobil, perakitan itu juga akan dikerjakan bersama pihak lainnya.

