Beli Ban Motor, Jangan Lupa Perhatikan Hal Ini

JAKARTA – Ban merupakan komponen terpenting pada sebuah kendaraan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Namun, jika salah memilih ban, risiko kecelakaan akan semakin besar.

“Efek dari salah pilih ban bisa berbahaya, baik di dalam perjalanan atau bikin boros BBM. Ban sejatinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu jika ingin membeli ban harus di sesuaikan dengan kebutuhan apalagi jika digunakan untuk harian,” tulis Wahana Honda dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (2/3/2024).

Karena itu, disarankan memilih ban sesuai dengan ukuran standar yang direkomendasikan pabrik. Berikut langkah tepat dalam memilih ban motor untuk digunakan mobilitas harian seperti dibagikan Wahana Honda.

1. Pilih ban kering dan basah

Ban tipe ini punya fungsi yang sangat baik jika digunakan pada jalanan basah atau kering. Ciri ban ini memiliki alur yang tidak terlalu banyak dan traksinya sangat bagus. Jenis ban inilah yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Untuk membedakan jenis ban ini bisa dilihat pada bagian spesifikasi yang tertera pada ban. Biasanya pabrikan seringkali menuliskan tipe wet, dry, atau wet dry.

2. Sesuaikan Ukuran

Ukuran ban tentu tidak sama, semua tergantung dari velg yang digunakan. Namun, standar ukuran ban adalah 70/90 dan 80/90, dan untuk motor injection atau metic biasanya 80/90 dan 90/90. Semua ukuran ban ini sudah disesuaikan pabrik untuk kondisi motor tertentu.

“Kalau ban gak standar biasanya buat harian cenderung kurang stabil, terutama yang depan diubah menjadi lebih kecil. Kalau dibesarin juga ada dampak buruknya, jadi agak lebih berat tarikannya,” kata Amin, mekanik Planet Ban kepada MNC Portal.

3. Perawatan Ban

Berada di iklim tropis membuat suhu pada aspal relatif berubah-ubah. Ban impor belum bisa menjamin dengan keadaan dan kondisi iklim yang di Indonesia.

Umumnya, ban di pasaran khususnya wilayah Indonesia mempunyai tingkat keawetan cenderung lebih singkat, yaitu sekitar 1-2 tahun. Namun untuk ban impor biasanya sampai 2 tahun. Tapi semua ini tergantung dari cara merawat ban.

4. Pilih Permukaan Telapak Sedang

Ban dengan telapak yang kecil memang tidak banyak menyedot tenaga dari mesin. Pasalnya, bidang yang bergesekan dengan permukaan jalan juga relatif sedikit. Alhasil, motor lebih irit bahan bakar.

Ban tipe itu juga menjadikan motor lebih lincah tapi telapak yang kecil lebih berisiko tergelincir, bahkan ban rentan pecah. Oleh sebab itu, gunakan ban dengan telapak berukuran sedang. Bila kesulitan untuk menemukannya, lebih baik mengikuti standar dari pabrikan motor.