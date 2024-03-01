Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp70 Jutaan

JAKARTA - Mencari kendaraan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga memberikan kenyamanan serta performa yang baik menjadi prioritas. Dalam mencari mobil juga diperlukan strategi agar mobil tersebut tidak over budget.

Mobil-mobil dengan harga di kisaran Rp70 jutaan adalah opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan handal tanpa harus melepaskan sejumlah besar uang.

Bagi Anda yang hendak membeli mobil dengan harga Rp70 jutaan dan memiliki performa yang apik wajib memperhatikan mobil-mobil ini.

Dilansir dari bebrbagai sumber, Sabtu (2/3/2024), berikut beberapa rekomendasi mobil dengan harga Rp70 jutaan :

1. Honda Stream 1.7 tahun 2004 - Rp 73 juta

Honda Stream 1.7 tahun 2004 adalah mobil MPV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penggunaan sehari-hari dan perjalanan keluarga, Honda Stream menjadi pilihan menarik dengan harga yang terjangkau.

Mengusung mesin bensin berkapasitas 1.7 liter, Honda Stream menawarkan performa yang handal dan efisien. Mesin ini memberikan daya yang cukup untuk menghadapi berbagai kondisi perjalanan, baik di perkotaan maupun jalan raya.

Dengan harga yang kompetitif, mobil ini menghadirkan nilai tambah yang signifikan di segmen MPV.

2. Datsun Go+ 1.2 T tahun 2014 - Rp 74 juta

Datsun Go+ 1.2 T tahun 2014 adalah mobil MPV yang dirancang untuk memberikan solusi mobil yang handal dan terjangkau.

Ditenagai oleh mesin bensin 1.2 liter, Datsun Go+ menawarkan performa yang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin ini memberikan daya yang cukup untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari, membuatnya cocok untuk perjalanan di perkotaan maupun jalan raya.

Dengan harga yang bersahabat, Datsun Go+ 1.2 T tahun 2014 adalah pilihan pragmatis bagi mereka yang mengutamakan fungsionalitas untuk keluarga.

3. Toyota Avanza 1.3 G tahun 2009 - Rp 78,5 juta

Toyota Avanza 1.3 G tahun 2009 adalah mobil MPV dengan kombinasi perform handal, desain yang fungsional, dan daya tampung yang luas.

Ditenagai oleh mesin bensin 1.3 liter, Toyota Avanza 1.3 G menawarkan keseimbangan yang baik antara performa dan efisiensi bahan bakar. Mesin ini memberikan daya yang memadai untuk perjalanan sehari-hari dan perjalanan jarak jauh.

Dengan harga yang wajar, mobil ini tetap menjadi pilihan populer bagi mereka yang mencari MPV yang andal dan efisien.