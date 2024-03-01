Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Ungkap Kendala Mobil Listrik di Daerah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:49 WIB
Honda Ungkap Kendala Mobil Listrik di Daerah
Honda ungkap kendala mobil listrik di daerah. (Ilustrasi/motortrend)
JAKARTA - Pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik untuk menekan polusi udara. Namun, sosialisasi mengenai keuntungan kendaraan listrik belum sampai hingga ke masyarakat yang tinggal di daerah.

Selain kurangnya sosiaslisasi, infrastruktur di daerah untuk kendaraan listrik juga belum memadai. Karena itu, masih banyak masyarakat memilih menggunakan kendaraan konvensional atau memboyong mobil hybrid.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengatakan, masyarkat di luar Jakarta tidak tertarik dengan mobil listrik. Mereka juga takut mobil listrik akan mengalami kerusakan dan baterainya terbakar.

“Karena di luar Jakarta masih perlu kita edukasi, kalau hybrid memang paling praktis sekarang. Di sana (daerah) teknologi belum terlalu tersosialisasi, apa sih baterai, masih ada takutnya. Makanya kalau battery electric vehicle (BEV) itu Jakarta fokusnya, di luar Jakarta sedikit sekali,” kata Billy kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Sepanjang 2023, Billy mengungkapkan penjualan mobil Honda secara nasional, kendaraan dengan teknologi hybrid cukup mendominasi. Hal ini membuktikan masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan kendaraan yang masih mengusung mesin pembakaran.

Billy mengatakan untuk mengedukasi konsumen daerah terkait kendaraan elektrifikasi Honda, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial.

“Kita banyak training, kasih link media, sosial media kita perbanyak. Kita kasih tahu keunggulan kendaraan hybrid bagaimana, kita kasih sosialisasi keunggulan hybrid bagaimana ke daerah,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
