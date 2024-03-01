Seru! Acara Gathering Epson bersama 49 Media Usung Konsep Tiba-tiba Sekolah

JAKARTA - Epson Indonesia menggelar kegiatan Media Gathering 2024 pada 28 Februari hingga 1 Maret 2024 di Kota Malang. Acara ini melibatkan 49 media nasional dan lokal di Indonesia.

Pada hari pertama, perjalanan dimulai dari Bandara Soekarno Hatta dengan penerbangan pukul 08.15 wib menuju Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Penerbangan dari Jakarta menuju Malang ditempuh kurang lebih 1 jam 40 menit.

Sesampainya di Malang, rombongan media disambut menggunakan dua bus menuju restoran terkenal Toko Oen yang telah berdiri sejak 1930 untuk makan siang. Selesai beristirahat dan makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju Golden Tulip Hotel, Kota Batu, untuk mengikuti rangkaian acara Epson Media Gathering 2024 selama dua hari.

Hari pertama diawali dengan gala dinner yang diisi dengan berbagai informasi tentang pencapaian Epson tahun sebelumnya hingga saat ini.

Riswin Li, Head Of Marketing PT Epson Indonesia, memaparkan pencapaian Epson tahun sebelumnya hingga saat ini dalam acara Epson Media Gathering 2024. Ia mengatakan, Epson Indonesia pertumbuhan sales sudah melampaui masa sebelum pandemi khususnya Ink Tank volume dengan market share 70 persen. Sedangkan ekspetasi sales pada 2024 di proyeksikan naik hingga 10 persen," ujarnya pada Rabu, (28/2).