HOME OTOTEKNO TECHNO

MSI Claw Handheld Gaming dengan Intel Core Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |13:44 WIB
MSI Claw Handheld Gaming dengan Intel Core Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
Foto: MSI.
A
A
A

JAKARTA - Dalam gelombang teknologi kecerdasan buatan yang melanda dunia, MSI, brand laptop premium terkemuka di dunia, mampu menghadapinya secara penuh profesional melalui sentuhan tampilan mewah, performa maksimal, dan teknologi inovatif.

MSI memperkenalkan seri terbaru dari perangkat gaming, MSI Claw, yang dirancang dengan memperhatikan segi antropomentri, dilengkapi dengan teknologi ekslusif MSI Cooler Boost Hyperflow serta baterai besar 53WHr dengan pengisian cepat 65W untuk sesi gaming yang lebih lama. Yang paling menarik, MSI Claw menjadi perangkat gaming handheld pertama yang ditenagai oleh prosesor Intel Core Ultra. Perangkat revolusioner ini kini siap untuk menggebrak pangsa pasar global. Sekarang dapat dibeli di dealer resmi MSI dengan harga mulai dari Rp11 jutaan. 

Dalam penerapan gaya konsep minimalisnya, Claw menggabungkan semangat naga MSI dengan menjaga identitas unik dan konsistensi dari brand MSI. Selain itu, perangkat ini dirancang secara ergonomis untuk menyesuaikan kontur alami dari genggaman tangan yang dibuat untuk menjamin kenyamanan, intuivitas, dan kendali yang tepat untuk setiap ukuran tangan. Dengan penyeimbangan internal yang optimal, yang mampu membuat perangkat dapat diangkat dengan mudah sehingga menambahkan nilai fungsionalitas yang signifikan.

Pada desain tombol, stik analog dan tombol ABXY, terdapat lampu RGB yang berbentuk cincin untuk memberikan atmosfer permainan yang lebih baik. Selain itu, terdapat Sensor Efek Hall di kedua stik analog dan tombol pemicu LT/RT, yang diciptakan untuk untuk membuat perangkat lebih awet dengan menghindari kontak fisik yang diperlukan untuk mengaktifkannya.

