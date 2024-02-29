Advertisement
TECHNO

2 Cara Mengganti Tema di WA Agar Tampilan Lebih Menarik

Hana Mufidah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:15 WIB
2 Cara Mengganti Tema di WA Agar Tampilan Lebih Menarik
Ilustrasi.
JAKARTA - Ikuti dua cara ini untuk mengganti tema di WhatsApp (WA) agar tampilan lebih menarik. WhatsApp menjadi salah satu platform pesan instan yang hampir digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan penggunanya.

Salah satu fitur yang dapat mengubah tampilan menjadi lebih menarik yakni fitur tema. Terdapat dua jenis tema yang ada pada WhatsApp. Tema yang menjadi setelan bawaan adalah tema dengan latar putih dan aksen hijau. Dan satu lagi adalah tema dark mode atau tema malam yang memiliki dasar warna hitam dengan aksen hijau yang lebih tua.

Sempat ada rencana WhatsApp yang ingin menambahkan tema lainnya pada aplikasi WhatsApp versi Beta. Namun untuk saat ini, pengguna WhatsApp hanya bisa mengubahnya ke dalam dua jenis.

Tidak perlu begitu khawatir, karena pada WhatsApp GB Anda bisa mengubah tema yang lebih bermacam lagi sesuai dengan preferensi Anda. Akan tetapi jika menggunakan WA GB, memiliki resiko untuk terblokir yang lebih tinggi.

Berikut ini Okezone Techno berikan cara mengganti tema di WA agar tampilan menjadi lebih menarik.

1. Mengganti Tema di WA 

- Buka aplikasi WhatsApp pada ponsel

- Ketuk tombol titik tiga dan pilih menu Setelan

- Pada halaman setelan, pergi ke bagian Chat

- Setelah itu ketuk opsi Tema dan pilih tema Gelap, Terang, atau Default sesuai sistem

- Tampilan WhatsApp Anda sudah berubah

