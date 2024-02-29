Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Survei Populix: 63% Generasi Muda Indonesia Ternyata Pengguna Aplikasi Kencan Online

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:53 WIB
Survei Populix: 63% Generasi Muda Indonesia Ternyata Pengguna Aplikasi Kencan Online
Ilustrasi.
JAKARTA – Di dunia yang sangat terhubung dan serba online, mencari pasangan melalui aplikasi kencan adalah hal yang biasa, termasuk bagi kaum muda di Indonesia. Hal ini terungkap dari survei terbaru Populix yang bertajuk “Indonesian Usage Behavior and Online Security on Dating Apps” dimana 63% responden menyatakan mereka adalah pengguna aplikasi kencan online, dengan mayoritasnya didominasi oleh generasi milenial.

Tinder (38%), Tantan (33%) dan Bumble (17%) menjadi aplikasi kencan online yang paling banyak digunakan oleh mayoritas responden. Hal ini menandakan popularitas dari aplikasi tersebut cukup tinggi di masyarakat Indonesia. Selain aplikasi tersebut, aplikasi kencan lain yang digunakan oleh responden meliputi Omi (13%), Dating.com (12%), Badoo (10%), Taaruf.id (7%), OkCupid (7%) dan Muslima (5%). 

“Kehadiran aplikasi kencan online yang semakin menjamur di Indonesia memperlihatkan peran teknologi digital dalam membentuk kebiasaan baru untuk membangun hubungan, bahkan dalam mencari pasangan hidup. Namun, dari mayoritas pengguna aplikasi kencan hanya sebagian kecil yang lanjut sampai jenjang pernikahan. Data memperlihatkan bahwa aplikasi kencan utamanya tidak digunakan untuk mencari pasangan hidup, melainkan untuk mendapatkan teman chat, penasaran ingin mencoba, dan untuk bersenang-senang,” ujar Eileen Kamtawijoyo, COO & Co-Founder Populix dalam keterangannya kepada media, Kamis, (29/2/2024).

Umumnya, aplikasi kencan ini digunakan pada malam hari setelah masyarakat selesai melakukan aktivitas keseharian mereka. Sebagian besar pengguna menggunakan aplikasi kencan kurang dari setahun belakangan, menunjukkan bahwa aplikasi kencan merupakan fenomena yang masih relatif baru.

Halaman:
1 2 3
      
