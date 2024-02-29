Advertisement
Kolaborasi Telkomsel Prabayar dan JKT48 Hadirkan Paket kuWOTA JKT48, Berisi Segudang Konten Eksklusif

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |13:06 WIB
Kolaborasi Telkomsel Prabayar dan JKT48 Hadirkan Paket kuWOTA JKT48, Berisi Segudang Konten Eksklusif
Foto: Dika/Okezone.
JAKARTATelkomsel Prabayar menghadirkan layanan pilihan dan berusaha menjangkau komunitas penggemar musik dan JKT48 melalui peluncuran produk terbarunya Paket kuWOTA JKT48 pada Kamis, (29/2/2024). Paket kuWOTA JKT48 ini merupakan Paket Bundling Kolaborasi Eksklusif pertama di Indonesia bersama dengan JKT48, yang merupakan grup idola terbesar di Indonesia.

Dengan Paket kuWOTA JKT48 yang didukung oleh konektivitas digital terdepan Telkomsel, para pelanggan Telkomsel Prabayar dan sekaligus para penggemar JKT48 diharapkan dapat merasa lebih dekat dengan para anggota JKT48. 

Pelanggan Telkomsel Prabayar bisa memperoleh Paket kuWOTA JKT48 mulai dari harga Rp60 ribu dengan kuota internet 5 GB. Untuk pembelian Paket kuWOTA JKT48 melalui aplikasi MyTelkomsel, juga akan mendapatkan Konten Foto Eksklusif JKT48, Stiker WhatsApp JKT48, serta tampilan layar aplikasi MyTelkomsel bertemakan JKT48 yang berlaku selama 1 bulan.

Ada juga Photocard Voucher Telkomsel PraBayar x JKT48 yang dapat dibeli secara khusus melalui Indomaret dan Shopee. Dengan pembelian Photocard Voucher berupa Photocard Spesial dari para anggota JKT48 yang jumlahnya terbatas, penggemar JKT48 juga akan memperoleh kuota 5 GB beserta Konten dan Stiker Digital JKT48.

"Sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam menghadirkan konektivitas, solusi, dan layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Paket kuWOTA JKT48 menjadi upaya kami dalam menghadirkan pengalaman eksklusif bagi para pelanggan Telkomsel Prabayar, serta sekian banyak penggemar JKT48 yang selalu setia mengikuti perkembangan para anggota JKT48,” kata Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi.

