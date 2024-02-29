Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

8 Cara Download Foto Profil Instagram

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:11 WIB
8 Cara Download Foto Profil Instagram
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Instagram telah menjadi platform sosial media yang sangat populer untuk berbagi momen-momen terbaik dalam hidup kita. Salah satu elemen utama dari profil Instagram adalah foto profil, yang seringkali menarik dan mencerminkan identitas pengguna. Namun, terkadang kita ingin menyimpan atau mendownload foto profil seseorang untuk referensi atau koleksi pribadi. 

Cara Download Foto Profil Instagram dengan Website

Ada beberapa website yang dapat digunakan untuk men-download foto profil Instagram dengan mudah dan cepat. Berikut beberapa di antaranya:

1. Thumstube 

Situs yang satu ini tidak hanya menyediakan fitur download foto profil Instagram, tetapi juga foto dan video di Instagram. Pilihan itu tersedia di beranda laman saat membuka situs tersebut di mesin pencari seperti Google atau Safari.

2. Full Insta DP 

Situs ini memberikan fitur download foto profil Instagram lewat tautan yang disalin dari akun pengguna Instagram. 

3. IGDownloader

IGDownloader juga memberikan langkah-langkah yang mudah. Hanya tiga cara, detikers sudah dapat mengunduh foto profil Instagram pengguna yang ingin dilihat.

4. InstaDP 

InstaDP harus dicari di Google atau Safari dengan menggunakan nama "InstaDP.io". Setelah itu akan tampak beranda depan yang begitu mudah diakses.

Halaman:
1 2 3
      
