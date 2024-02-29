Viral Pasangan Ini Akad Nikah di Atas Motor Trail, Sah Langsung Geber Gas

JAKARTA – Akad nikah atau ijab merupakan momen sakral karena menjadi awal dari bersatunya dua insan. Akad nikah pun biasanya identik dengan dekorasi meriah untuk membuat momen tersebut menjadi lebih spesial.

Namun, berbeda dengan empat pasangan ini. Mereka melakukan ijab kabul di atas motor trail. Begitu juga dengan pengulunya. Begitu ijab kabul selesai diucapkan dan saksi mengucapkan “sah”, mereka langsung menggeber gas.

Momen unik tersebut viral setelah dibagikan dalam akun Instagram @jakarta.keras, yang memperlihatkan pasangan tersebut saling bergantian melakukan ijab kabul. Jelas momen ini mengundang perhatian banyak orang.

Diketahui, peristiwa itu terjadi di Kabupaten Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, pada sebuah toko busana yang dijadikan lokasi akad nikah. Konsep agak laen itu diinisiasi oleh Forum Ta’aruf Indonesia (Fortais).

Keempat pasangan laki-laki dan perempuan itu diarak terlebih dahulu sebelum masuk ke toko busana. Barulah secara bergantian setiap pasangan naik ke motor trail untuk ijab kabul.

Prosesi ijab kabul tak semua selesai dalam sekali tarikan. Ada satu pasangan mesti mengulangi lantaran keliru mengucapkan ijab. Rona wajah merekah ketika saksi dan hadirin serempak teriak ‘sah!’ dan saksi menggeber gas motor trail.

Mahar dalam nikah bareng ini berupa seperangkat alat salat, beras 10 kg, dan uang tunai Rp29.000 yang terdiri atas pecahan Rp500. Menggunakan motor trail ditujukan agar pasangan tersebut mampu menghadapi segala tantangan kehidupan ke depannya.

Konsep pernikahan yang agak laen itu jelas memancing warganet untuk berkomentar, bahkan ada yang memberikan inspirasi untuk nama anak pasangan tersebut. Nama-nama yang diberikan jugua sangat erat berkaitan dengan dunia motor trail.