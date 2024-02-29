Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Pasangan Ini Akad Nikah di Atas Motor Trail, Sah Langsung Geber Gas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |20:56 WIB
Viral Pasangan Ini Akad Nikah di Atas Motor Trail, Sah Langsung Geber Gas
Viral pasangan nikah di atas motor trail, sah langsung geber gas. (Instagram/@jakarta.keras)
A
A
A

JAKARTA – Akad nikah atau ijab merupakan momen sakral karena menjadi awal dari bersatunya dua insan. Akad nikah pun biasanya identik dengan dekorasi meriah untuk membuat momen tersebut menjadi lebih spesial.

Namun, berbeda dengan empat pasangan ini. Mereka melakukan ijab kabul di atas motor trail. Begitu juga dengan pengulunya. Begitu ijab kabul selesai diucapkan dan saksi mengucapkan “sah”, mereka langsung menggeber gas.

Momen unik tersebut viral setelah dibagikan dalam akun Instagram @jakarta.keras, yang memperlihatkan pasangan tersebut saling bergantian melakukan ijab kabul. Jelas momen ini mengundang perhatian banyak orang.

Diketahui, peristiwa itu terjadi di Kabupaten Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, pada sebuah toko busana yang dijadikan lokasi akad nikah. Konsep agak laen itu diinisiasi oleh Forum Ta’aruf Indonesia (Fortais).

Keempat pasangan laki-laki dan perempuan itu diarak terlebih dahulu sebelum masuk ke toko busana. Barulah secara bergantian setiap pasangan naik ke motor trail untuk ijab kabul.

Prosesi ijab kabul tak semua selesai dalam sekali tarikan. Ada satu pasangan mesti mengulangi lantaran keliru mengucapkan ijab. Rona wajah merekah ketika saksi dan hadirin serempak teriak ‘sah!’ dan saksi menggeber gas motor trail.

Mahar dalam nikah bareng ini berupa seperangkat alat salat, beras 10 kg, dan uang tunai Rp29.000 yang terdiri atas pecahan Rp500. Menggunakan motor trail ditujukan agar pasangan tersebut mampu menghadapi segala tantangan kehidupan ke depannya.

Konsep pernikahan yang agak laen itu jelas memancing warganet untuk berkomentar, bahkan ada yang memberikan inspirasi untuk nama anak pasangan tersebut. Nama-nama yang diberikan jugua sangat erat berkaitan dengan dunia motor trail.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334/viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601/viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803/blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement