Pertamina Lubricants Ungkap Alasan Sponsori Tim MotoGP VR46

JAKARTA - Pertamina Lubricants resmi menjadi sponsor utama tim balap MotoGP VR46 selama 3 tahun hingga 2026. Nantinya VR46 bakal berganti nama menjadi Pertamina Enduro VR46 MotoGP.

Pihak Pertamina Lubricants mengungkap hal terpenting dalam memilih partner adalah bisa melakukan joint product development bersama.

Direktur Sales & Marketing Pertamna Lubricants, Sari Rachmi pun mengungkap alasan pihaknya menjalin kerja sama dengan VR46 adalah sosok legendaris Valentino Rossi. Ia menilai Rossi sebagai legenda MotoGP memiliki kedekatan dengan Indonesia.

"Valentino Rossi as a person has very strong affinty dengan Indonesia market jadi thats one the reason. Jadi dari MotoGP potensinya besar. Kedua tentunya kita lihat dari segi Valentio Rossi dan VR46 academynya sendiri," tuturnya saat temu media di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Sari menjelaskan, Valentino Rossi merupakan sosok juara. Ia pun meyakini pengoleksi 7 gelar MotoGP tersebut dapat membantu perkembangan pembalap muda ke depannya lewat VR46 Academy.

"Kita di sini (VR46) mau ngomongin traditions of champions. Kita lihat standar Valentino Rossi itu kan sudah become a legend di MotoGP dan dia bisa mendevelop the next generations of racer," kata Sari.

Hal itulah yang membuat Pertamina Lubricants memilih bekerja sama dengan VR46. Padahal, ia mengakui, ada sejumlah tim MotoGP yang telah melakukan pendekatan kepada Pertamina.