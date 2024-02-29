Suzuki Catat 1.200 SPK pada IIMS 2024, Model Mana Terlaris?

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat surat pemesanan kendaraan (SPK) lebih dari 1.200 unit selama 11 hari penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Mobil SUV yang baru diluncurkan Suzuki di IIMS 2024, yakni Jimny 5 pintu menjadi salah satu yang terlaris.

Dept Head of 4W Sales PT SIS, Randy Murdoko mengatakan pencapaian ini merupakan suatu sambutan hangat dari pengunjung terhadap Suzuki Indonesia. Adapun sebanyak hampir 150 ribu orang mengunjungi booth Suzuki pada IIMS 2024.

“Dengan total 148.000 pengunjung booth dan catatan penjualan pada IIMS 2024 ini menjadi bukti Suzuki selalu menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar Indonesia,” ujar Randy, dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Pada IIMS 2024, SIS meluncurkan SUV Jimny 5 pintu. Kehadiran model baru dari mobil legendaris ini mendapat respons positif konsumen dan mencatat penjualan yang tinggi.

PT SIS membukukan SPK Jimny 5-door sebanyak 263 unit selama 11 hari pameran IIMS 2024 berlangsung. Jumlah ini diluar dari angka permintaan indent Jimny 5-door yang berjumlah 1.000 unit selama periode indent yang resmi dibuka sejak 1 Januari – 15 Februari 2024.

Selain itu, Suzuki mencatat permintaan terhadap mobil hybrid di IIMS 2024. New XL 7 hybrid menjadi yang tertinggi dengan 291 unit, disusul All New Ertiga Hybrid termasuk pula varian terbarunya yaitu All New Ertiga Hybrid Cruise sebanyak 165 unit, dan Grand Vitara sebesar 52 unit.