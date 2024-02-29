Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bertarung di Kelas Compact SUV, Dua Varian New Mazda CX-3 Resmi Meluncur di Indonesia

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:55 WIB
Bertarung di Kelas Compact SUV, Dua Varian New Mazda CX-3 Resmi Meluncur di Indonesia
Tampilan New Mazda CX-3 Varian 2.0 Pro yang mendapatkan tambahan fasilitas teknologi di kelasnya. (Foto: Okezone/Maruf)
JAKARTA – New Mazda CX-3 resmi dihadirkan di Indonesia dan mulai diperkenalkan kepada media, di Jakarta, Kamis (29/2). Ada dua varian yang ditawarkan, yaitu New Mazda CX-3 varian 1.5 Sport dan The New Mazda CX-3 varian 2.0 Pro, dengan harga OTR Jakarta Rp399,900,000 serta Rp495,500,000.

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan distributor tentu berharap dua varian ini melanjutkan keberhasilan Mazda CX-3 yang menjadi tulang punggung pabrikan mobil asal Jepang tersebut dengan kontribusi penjualan 35% dari keseluruhan penjualan. Mereka berharap trend berlanjut di tengah persaingan di kelas Compact SUV yang makin memanas seiring kehadiran mobil listrik.

“Kami sangat bersemangat melakukan peluncuran edisi terbaru ini, di awal tahun 2024. Kami berharap The New Mazda CX-3 dapat disambut dengan baik oleh masyarakat, bahkan mampu menciptakan sebuah standar baru dalam kategori segmen Compact SUV,” kata Ricky Thio, selaku Managing Director PT EMI kepada media di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Dijelaskan Thio, The New Mazda CX-3 hadir dengan penampilan terbaru, sejumlah improvement pada bagian eksterior dan interiornya. Pada New Mazda CX-3 varian 1.5 Sport mengutamakan kelincahan dalam berkendara dan efisiensi bahan bakar, sementara varian 2.0 Pro untuk mereka yang menginginkan pengalaman berkendara yang lebih bertenaga, dengan suguhan fitur premium yang lebih lengkap.

Salah satu improvement yang paling menonjol pada bagian eksterior New Mazda CX-3 terdapat pada bagian atap mobil, yang hadir dengan desain warna two-tone, dikombinasikanwarna hitam berkilau, sehingga menampilkan looks lebih sporty sekaligus elegan (khusus varian 2.0 Pro).

