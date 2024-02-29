Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siapa yang Punya Bus Sinar Jaya? Ini Orangnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:19 WIB
Siapa yang Punya Bus Sinar Jaya? Ini Orangnya
Ilustrasi siapa yang punya bus sinar jaya ( Foto: Okezone)
A
A
A

TAHUKAH Anda siapa yang punya PO Bus Sinar Jaya? Ini orangnya yang membuat transportasi ini banyak dicintai sebagai kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP).

Adapun Bus Sinar Jaya ini merupakan salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia yang telah memiliki ribuan unit armada bus dengan berbagai spesifikasi.

Bus ini melayani berbagai trayek antar kota dan antar provinsi di seluruh Pulau Jawa, Madura hingga Sumatera. Dengan banyaknya armada dan luasnya jangkauan trayek yang dimiliki, tak ayal bus Sinar Jaya sangat terkenal di kalangan masyarakat.

Lantas siapa yang punya PO Bus Sinar Jaya? Ini orangnya bernama H. Rasidin Karyana. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 18 November 1982 oleh almarhum bapak Herman Rusly bersama dengan bapak H. Rasidin Karyana.

Berdirinya perusahaan otobus ini tidak lepas dari pengalaman Herman Rusly di dunia transportasi sejak tahun 1969. Pada awal berdirinya, perusahaan ini beralamat di Jalan Diponegoro 75, Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1989, kemudian dibentuklah PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang berlokasi di jalan D.I Panjaitan 12, Jakarta dengan akte notaris Hj Komariah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156519//bus-gFnu_large.jpg
Ini Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan AJDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/455/3111733//sinar_jaya-oZQe_large.jpg
Siapakah Pemilik PO Bus Sinar Jaya? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/338/3101369//terminal_lebak_bulus-Ra3X_large.JPG
Arus Balik Libur Nataru, 1.521 Pengguna Bus AKAP Tiba di Terminal Lebak Bulus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement