Siapa yang Punya Bus Sinar Jaya? Ini Orangnya

TAHUKAH Anda siapa yang punya PO Bus Sinar Jaya? Ini orangnya yang membuat transportasi ini banyak dicintai sebagai kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP).

Adapun Bus Sinar Jaya ini merupakan salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia yang telah memiliki ribuan unit armada bus dengan berbagai spesifikasi.

Bus ini melayani berbagai trayek antar kota dan antar provinsi di seluruh Pulau Jawa, Madura hingga Sumatera. Dengan banyaknya armada dan luasnya jangkauan trayek yang dimiliki, tak ayal bus Sinar Jaya sangat terkenal di kalangan masyarakat.

Lantas siapa yang punya PO Bus Sinar Jaya? Ini orangnya bernama H. Rasidin Karyana. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 18 November 1982 oleh almarhum bapak Herman Rusly bersama dengan bapak H. Rasidin Karyana.

Berdirinya perusahaan otobus ini tidak lepas dari pengalaman Herman Rusly di dunia transportasi sejak tahun 1969. Pada awal berdirinya, perusahaan ini beralamat di Jalan Diponegoro 75, Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1989, kemudian dibentuklah PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang berlokasi di jalan D.I Panjaitan 12, Jakarta dengan akte notaris Hj Komariah.