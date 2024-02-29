Epson Bergabung dengan Earth Hour 2024 dalam Mendukung Aksi Lingkungan Global

JAKARTA-Hari ini Epson telah dikukuhkan sebagai mitra korporat internasional pertama dalam Earth Hour. Dikenal dengan momen “lights off” (mati lampu), Earth Hour adalah gerakan lingkungan hidup sedunia yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan hilangnya alam dan krisis iklim. Dengan menjadi mitra korporat internasional Earth Hour 2024, yang telah berlangsung tahun ini pada pukul 20.30 waktu setempat pada tanggal 23 Maret di seluruh dunia, Epson bermaksud menginspirasi jutaan orang untuk bergabung dalam gerakan ini dan mengambil aksi penghematan energi demi planet ini.

Earth Hour diinisiasi oleh WWF (World Wide Fund for Nature) pada tahun 2007 sebagai sebuah acara untuk menunjukkan dukungan bersama terhadap planet ini melalui aksi-aksi simbolis orang-orang yang mematikan lampu selama satu jam di seluruh dunia pada akhir bulan Maret setiap tahunnya. Sejak saat itu, gerakan ini berkembang menjadi gerakan lingkungan hidup mendasar terbesar di dunia yang menginspirasi masyarakat di lebih dari 190 negara dan wilayah untuk melakukan aksi penghematan energi. Pada tahun 2023, Earth Hour mencapai lebih dari 410.000 jam yang dijanjikan melalui “Hour Bank”, sebuah online platform yang berisikan aksi-aksi positif bagi planet kita.

Bersama mendorong masyarakat untuk berkontribusi pada Hour Bank global untuk Earth Hour 2024, Epson dan Earth Hour telah melakukan aksi hemat energi sederhana yang mudah diakses di situs web Epson dan Earth Hour, yang tersedia dalam lebih dari 26 bahasa, di seluruh negara dan wilayah. Untuk mempengaruhi perubahan dalam bisnis perusahaan, Epson mengaktifkan jaringan global perusahaan penjualannya guna membantu meningkatkan kesadaran akan aksi sederhana yang hemat energi. Di Singapura, Earth Hour Festival 2024 di mana Epson menjadi mitra acara utamanya, akan diadakan di Wisma Atria Shopping Mall pada tanggal 23 Maret.

Epson telah berkomitmen menjadi negatif karbon dan menghilangkan penggunaan sumber daya bawah tanah yang tidak dapat dperbarui dalam Visi Lingkungan 2050-nya. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan melakukan serangkaian inisiatif, termasuk transisi ke 100% listrik terbarukan di seluruh lokasi Group di seluruh dunia sejak akhir tahun 2023. Epson juga berdedikasi untuk menciptakan produk dan layanan dengan pemakaian listrik yang lebih sedikit dan mengurangi beban lingkungan.

Presiden global Epson Yasunori Ogawa mengatakan, Epson bangga menjadi Mitra Korporat Internasional pertama bagi Earth Hour. Sejak didirikan, Epson memiliki komitmen yang kuat untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan melakukan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan melestarikan alam.

“Sembari memenuhi misi kami sebagai sebuah perusahaan, kami juga percaya pentingnya semua orang yang bergabung untuk mengambil tindakan. Bahkan aksi kecil pun dapat membuat perbedaan besar jika cukup banyak orang yang berpartisipasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memperluas pemahaman dan empati terhadap kegiatan lingkungan dan memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk ikut serta dalam aksi lingkungan hidup," ujarnya.

Regional Managing Director, Epson Southeast Asia, Siew Jin Kiat, menambahkan, Dipedomani oleh aspirasi global Epson yang dimulai kembali, kami menempatkan keberlanjutan sebagai inti peta bisnis kami untuk mencapai tujuan keberlanjutan di Asia Tenggara. Di Epson, hal ini berarti keberlanjutan harus dimulai dari hal mendasar seperti mengurangi penggunaan listrik.