Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Epson Bergabung dengan Earth Hour 2024 dalam Mendukung Aksi Lingkungan Global

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |21:13 WIB
Epson Bergabung dengan Earth Hour 2024 dalam Mendukung Aksi Lingkungan Global
Epson menjadi mitra korporat internasional pertama Earth Hour (Foto: Dok Epson)
A
A
A

JAKARTA-Hari ini Epson telah dikukuhkan sebagai mitra korporat internasional pertama dalam Earth Hour. Dikenal dengan momen “lights off” (mati lampu), Earth Hour adalah gerakan lingkungan hidup sedunia yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan hilangnya alam dan krisis iklim. Dengan menjadi mitra korporat internasional Earth Hour 2024, yang telah berlangsung tahun ini pada pukul 20.30 waktu setempat pada tanggal 23 Maret di seluruh dunia, Epson bermaksud menginspirasi jutaan orang untuk bergabung dalam gerakan ini dan mengambil aksi penghematan energi demi planet ini.

Earth Hour diinisiasi oleh WWF (World Wide Fund for Nature) pada tahun 2007 sebagai sebuah acara untuk menunjukkan dukungan bersama terhadap planet ini melalui aksi-aksi simbolis orang-orang yang mematikan lampu selama satu jam di seluruh dunia pada akhir bulan Maret setiap tahunnya. Sejak saat itu, gerakan ini berkembang menjadi gerakan lingkungan hidup mendasar terbesar di dunia yang menginspirasi masyarakat di lebih dari 190 negara dan wilayah untuk melakukan aksi penghematan energi. Pada tahun 2023, Earth Hour mencapai lebih dari 410.000 jam yang dijanjikan melalui “Hour Bank”, sebuah online platform yang berisikan aksi-aksi positif bagi planet kita.

Bersama mendorong masyarakat untuk berkontribusi pada Hour Bank global untuk Earth Hour 2024, Epson dan Earth Hour telah melakukan aksi hemat energi sederhana yang mudah diakses di situs web Epson dan Earth Hour, yang tersedia dalam lebih dari 26 bahasa, di seluruh negara dan wilayah. Untuk mempengaruhi perubahan dalam bisnis perusahaan, Epson mengaktifkan jaringan global perusahaan penjualannya guna membantu meningkatkan kesadaran akan aksi sederhana yang hemat energi. Di Singapura, Earth Hour Festival 2024 di mana Epson menjadi mitra acara utamanya, akan diadakan di Wisma Atria Shopping Mall pada tanggal 23 Maret.

Epson telah berkomitmen menjadi negatif karbon dan menghilangkan penggunaan sumber daya bawah tanah yang tidak dapat dperbarui dalam Visi Lingkungan 2050-nya. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan melakukan serangkaian inisiatif, termasuk transisi ke 100% listrik terbarukan di seluruh lokasi Group di seluruh dunia sejak akhir tahun 2023. Epson juga berdedikasi untuk menciptakan produk dan layanan dengan pemakaian listrik yang lebih sedikit dan mengurangi beban lingkungan.

Presiden global Epson Yasunori Ogawa mengatakan, Epson bangga menjadi Mitra Korporat Internasional pertama bagi Earth Hour. Sejak didirikan, Epson memiliki komitmen yang kuat untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan melakukan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan melestarikan alam.

“Sembari memenuhi misi kami sebagai sebuah perusahaan, kami juga percaya pentingnya semua orang yang bergabung untuk mengambil tindakan. Bahkan aksi kecil pun dapat membuat perbedaan besar jika cukup banyak orang yang berpartisipasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memperluas pemahaman dan empati terhadap kegiatan lingkungan dan memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk ikut serta dalam aksi lingkungan hidup," ujarnya.

Regional Managing Director, Epson Southeast Asia, Siew Jin Kiat, menambahkan, Dipedomani oleh aspirasi global Epson yang dimulai kembali, kami menempatkan keberlanjutan sebagai inti peta bisnis kami untuk mencapai tujuan keberlanjutan di Asia Tenggara. Di Epson, hal ini berarti keberlanjutan harus dimulai dari hal mendasar seperti mengurangi penggunaan listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement