HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo V30 Series Resmi Meluncur untuk Pasar Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:20 WIB
Product Manager vivo Indonesia Fendy Tanjaya dan PR Manager vivo Indonesia Alexa Tiara dalam Exclusive Launching vivo V30 Series di Jakarta, 28 Februari 2024. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA Vivo Indonesia resmi meluncurkan vivo V30 Series untuk pasar Indonesia dalam acara exclusive launching pada Rabu, (28/2/2024). Vivo V30 Series menjadi ponsel yang menghadirkan terobosan baru dalam fotografi smartphone dengan sejumlah fitur diusungnya.

Vivo menghadirkan teknologi fotografi mutakhir dalam vivo V30 Series dan berkolaborasi dengan perusahaan optik terkemuka Jerman, ZEISS untuk memberikan pengalaman fotografi terbaik.

Kolaborasi ini dihadirkan dalam ZEISS Professional Portrait pada vivo V30 Pro, yang mencakup tiga fitur utama, yakni ZEISS Triple Main Camera, ZEISS Style Portrait, dan ZEISS Border Watermark.

Selain pembaruan pada lensa kamera, vivo V30 Series juga menghadirkan All-New Aura Light Portrait yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga memiliki kemampuan untuk merekomendasikan pengguna kapan waktu yang ideal untuk mengaktifkan fitur Aura Light terbaik. Dengan memanfaatkan fitur ini, kecerahan gambar yang diambil dapat disesuaikan berdasarkan jarak subjek dengan tingkat distribusi cahaya yang lebih merata hingga 30 persen.

Vivo V30 menggunakan sistem kamera belakang dengan dilengkapi kamera utama 50MP VCS True Color Main Camera yang membawa stabilitas gambar optimal dan 50MP AF Super Wide-Angle. Kombinasi teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai jenis fotografi, dari pengambilan gambar portrait yang tajam hingga memotret pemandangan yang memukau dan menyeluruh.

      
