Link Download Lagu MP4 Gratis Terbaru 2024 di Android Dan iPhone

JAKARTA - Dalam era digital yang kian maju, mendengarkan musik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, akses terhadap lagu-lagu terbaru kini semakin mudah, terutama melalui perangkat seluler seperti Android dan iPhone. Untuk para penggemar musik yang selalu mencari lagu-lagu terbaru, ada banyak opsi untuk men-download musik secara gratis. Salah satu cara yang paling populer adalah dengan mengunduh lagu-lagu dalam format MP4.

1. Joox

Meski dikenal sebagai platform untuk mendengarkan lagu, namun pengguna Joox juga dapat mendownload lagu yang mereka inginkan.

Link Joox

https://www.joox.com/id

2. Spotify

Mirip dengan Joox, pengguna Spotify juga dapat mendengarkan sekaligus mendownload lagu MP3 terbaru secara gratis.

Link Spotify:

https://open.spotify.com/intl-id

3. Vidmate

Situs Vidmate juga dapat menjadi salah satu opsi untuk mendownload berbagai lagu MP3 terbaru secara gratis. Pengguna cukup menekan ikon unduh pada lagu yang disukai.

Link Vidmate:

https://www.vidmateapp.com/id