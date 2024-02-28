5 Penyebab Motor Bau Sangit dan Cara Mengatasinya

PENYEBAB motor bau sangit dan cara mengatasinya perlu diperhatikan bagi pemilik kendaraan. Biasanya, keadaan seperti ini terjadi saat mesin motor sedang panas.

Apalagi menggunakan bersepeda motor membuat Anda terpapar pada semua elemen yang akan merugikan Anda. Bahkan bisa mengancam keselamatan jika bau sangit ini memberikan efek yang besar saat mengendarainya.

Berikut penyebab motor bau sangit dan cara mengatasinya:

- Penyebab motor bau sangit:

1. Bau knalpot yang sudah lama

Salah satu alasan umum mengapa pengendara sepeda motor memiliki bau tertentu adalah knalpot. Semua mesin sepeda motor menghasilkan gas buang yang merupakan hasil samping pembakaran.

2. Cuaca atau asap yang buruk

Jika Anda belum mengetahuinya, bau terikat pada partikel di udara. Saat Anda menghirupnya, Anda mengalami reaksi penciuman terhadap apa pun yang Anda cium di udara. Apalagi saat udara kotor membuat bau akan menjadi sangit.

3. Oli mesin mengalami kebocoran

Penyebab yang paling umum dari munculnya bau sangit pada motor adalah adanya kebocoran pada oli motor. Oli yang keluar karena kebocoran akan mengenai bagian luar mesin sehingga akan mengeluarkan bau sangit.

4. Kerak di ruang pembakaran terlalu banyak

Banyaknya kerak yang ada di ruang pembakaran juga dapat membuat motor mengeluarkan bau sangit. Kerak di ruang pembakaran bisa muncul karena proses pembakaran yang kurang sempurna lantaran kotornya udara yang masuk. Selain itu, bahan bakar beroktan rendah juga bisa membuat kerak di ruang pembakaran.

5. Kampas kopling aus

Kampas kopling yang sudah aus juga membuat motor mengeluarkan bau sangit. Hal ini terjadi karena mesin jadi cepat panas. Terlebih jika koplingnya sampai hangus, maka bau sangit akan jauh lebih terasa.