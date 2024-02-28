JAKARTA - Bagi Anda yang memiliki mobil, jangan hanya menggunakannya, tetapi perhatikan juga kondisinya.
Mobil yang Anda sering gunakan bisa saja tiba-tiba mengalami kondisi yang tidak normal seperti overheat atau bahkan ndut-ndutan saat digunakan.
Ketika mobil Anda mulai berjalan dengan tidak lancar atau ndut-ndutan, hal itu bisa menjadi tanda adanya masalah pada mesin mobil.
Untuk mengatasi masalah mobil yang berjalan tidak lancar atau "ndut ndutan", perlu dilakukan langkah-langkah perawatan mobil secara berkala.
Lantas, apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi mobil ketika ndut-ndutan? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (29/2/2024), berikut beberapa penyebab mobil ndut-ndutan dan cara mengatasinya:
1. Filter Udara Mesin Terlalu Kotor
Filter udara mesin yang terlalu kotor menghambat sirkulasi udara, mengakibatkan mesin tidak mendapatkan udara yang cukup untuk pembakaran.
2. Kualitas Busi Buruk atau Rusak
Penggunaan busi yang berkualitas rendah atau rusak dapat mengganggu proses pembakaran di dalam mesin.
3. ECU Mobil Bermasalah
ECU yang bermasalah dapat mengganggu distribusi bahan bakar, menyebabkan mobil berjalan tidak lancar.
4. Penggunaan Bahan Bakar Tidak Sesuai Spesifikasi
Penggunaan bahan bakar tidak sesuai spesifikasi atau bahan bakar yang hampir habis dapat mengganggu kinerja mesin.
5. Kerusakan pada Fuel Pump
Komponen fuel pump yang rusak dapat menghambat aliran bahan bakar ke mesin, menyebabkan mobil berjalan tidak lancar.
6. Sistem Injeksi Masuk Angin
Sistem injeksi yang kemasukan angin juga dapat membuat mobil berjalan tidak lancar.
7. Filter Bensin Tersumbat
Filter bensin yang tersumbat oleh kotoran dapat menghalangi aliran bahan bakar, menyebabkan mobil ndut-ndutan.