HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Penyebab Mobil Jalannya Ndut-ndutan dan Begini Cara Mengatasinya

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |12:19 WIB
Apa Penyebab Mobil Jalannya Ndut-ndutan dan Begini Cara Mengatasinya
Apa penyebab mobil ndut-ndutan dan bagaimana cara mengatasinya. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Bagi Anda yang memiliki mobil, jangan hanya menggunakannya, tetapi perhatikan juga kondisinya.

Mobil yang Anda sering gunakan bisa saja tiba-tiba mengalami kondisi yang tidak normal seperti overheat atau bahkan ndut-ndutan saat digunakan.

Ketika mobil Anda mulai berjalan dengan tidak lancar atau ndut-ndutan, hal itu bisa menjadi tanda adanya masalah pada mesin mobil.

Untuk mengatasi masalah mobil yang berjalan tidak lancar atau "ndut ndutan", perlu dilakukan langkah-langkah perawatan mobil secara berkala.

Lantas, apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi mobil ketika ndut-ndutan? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (29/2/2024), berikut beberapa penyebab mobil ndut-ndutan dan cara mengatasinya:

1. Filter Udara Mesin Terlalu Kotor

Filter udara mesin yang terlalu kotor menghambat sirkulasi udara, mengakibatkan mesin tidak mendapatkan udara yang cukup untuk pembakaran.

2. Kualitas Busi Buruk atau Rusak

Penggunaan busi yang berkualitas rendah atau rusak dapat mengganggu proses pembakaran di dalam mesin.

3. ECU Mobil Bermasalah

ECU yang bermasalah dapat mengganggu distribusi bahan bakar, menyebabkan mobil berjalan tidak lancar.

4. Penggunaan Bahan Bakar Tidak Sesuai Spesifikasi

Penggunaan bahan bakar tidak sesuai spesifikasi atau bahan bakar yang hampir habis dapat mengganggu kinerja mesin.

5. Kerusakan pada Fuel Pump

Komponen fuel pump yang rusak dapat menghambat aliran bahan bakar ke mesin, menyebabkan mobil berjalan tidak lancar.

6. Sistem Injeksi Masuk Angin

Sistem injeksi yang kemasukan angin juga dapat membuat mobil berjalan tidak lancar.

7. Filter Bensin Tersumbat

Filter bensin yang tersumbat oleh kotoran dapat menghalangi aliran bahan bakar, menyebabkan mobil ndut-ndutan.

