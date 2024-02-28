Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Setelah 10 Tahun, Apple Resmi Hentikan Proyek Pembuatan Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |13:55 WIB
Setelah 10 Tahun, Apple Resmi Hentikan Proyek Pembuatan Mobil Listrik
Setelah satu dekade, Apple resmi hentikan proyek pembuatan mobil listrik. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Setelah upaya selama satu dekade, Apple memilih untuk menghentikan proyek otomotifnya. Apple menginstruksikan karyawan yang terlibat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Melansir Carscoops, Rabu (28/2/2024), meskipun mobil tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi kepada dunia, laporan menunjukkan Apple mulai mengerjakan kendaraan listrik pada tahun 2014. Perusahaan teknologi tersebut memiliki ambisi besar untuk mobil tersebut, dengan tujuan melengkapinya dengan navigasi yang diaktifkan dengan suara, kemampuan otonom, dan desain mewah. fitur.

"Awal tahun ini, laporan menunjukkan, proyek tersebut telah mencapai momen penentu keberhasilan. Sayangnya, proyek tersebut gagal," tulis laporan tersebut.

Menurut orang dalam perusahaan yang berbicara kepada Bloomberg tanpa menyebut nama, pengumuman mengejutkan tentang penghentian proyek mobil bernilai miliaran dolar AS disampaikan kepada tim beranggotakan 2.000 orang oleh COO Jeff Williams dan Kevin Lynch, wakil presiden yang mengawasi upaya tersebut.

Meskipun beberapa PHK dilaporkan sedang direncanakan sebagai bagian dari keputusan penghentian proyek mobil Apple, jumlah pastinya tidak jelas.

"Beberapa karyawan diperkirakan dipindahkan ke proyek lain, khususnya di divisi kecerdasan buatan. AI generatif telah menjadi prioritas utama bagi Apple," katanya.

