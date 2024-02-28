Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perang Harga Mobil Listrik di China Makin Panas, BYD dan Wuling Banting Harga

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |12:41 WIB
Perang Harga Mobil Listrik di China Makin Panas, BYD dan Wuling Banting Harga
BYD Dolphin versi terbaru meluncur di China, harganya cuma Rp200 jutaan. (carnewschina)
JAKARTA - Perang harga mobil listrik di China terus berlanjut. Sejumlah pabrikan menurunkan harga jualnya.

Sebut saja BYD dan Wuling. Kedua pabrikan ini menurunkan harga model mereka.

Melansir Car News China, Rabu (28/2/2024), BYD meluncurkan Dolphin Honor Edition. Mobil hatchback yang memiliki tenaga 70 kW ini dibanderol mulai dari harga 99.800 yuan hingga 129.800 yuan. Harga itu sekira Rp217 juta hingga Rp282 juta.

BYD meluncurkan Dolphin Honor Edition dalam 4 varian berbeda.

Vitality – 99.800 yuan (13.865 USD)

70 kW, baterai 32 kWh, jangkauan 302 km

Free– 112.800 yuan (15.670 USD)

70 kW, baterai 45 kWh, jangkauan 420 km

Fashion – 119.800 yuan (16.650 USD)

70 kW, 45 kWh, jangkauan 420 km

Knight – 129.800 yuan (18.030 USD)

130 kW, 45 kWh, jangkauan 401 km

BYD Dolphin Honor Edition menawarkan harga lebih murah, berkat varian dengan baterai yang lebih kecil.

Sementara itu, Wuling juga menurunkan harga jual untuk Binguo sekitar 10%, mulai dari Rp149 jutaan hingga Rp182 jutaan. Hal itu karena perusahaan patungan SAIC-GM-Wuling (SGMW) ingin mendongkrak penjualan.

Diskon ini sekaligus untuk menyambut Imlek. Diskon ini berlaku hingga 31 Maret 2024.

