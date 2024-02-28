Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Komparasi Chery Tiggo 5x dengan Wuling Alvez, dari Harga hingga Performa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |11:44 WIB
Komparasi Chery Tiggo 5x dengan Wuling Alvez, dari Harga hingga Performa
Komparasi Chery Tiggo 5x dengan Wuling Alvez, dari harga hingga performa. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) meluncurkan model terbaru Tiggo 5x pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kehadiran mobil baru Chery itu menambah semarak persaingan di kelas segmen SUV kompak.

Diketahui, pada segmen ini sudah lebih dulu eksis sejumlah model, seperti Toyota Raize, Daihatsu Rocky, serta Honda W-RV. Sementara dari pabrikan China sudah lebih dulu meluncur Wuling Alvez.

Menarik membandingkan antara Chery Tiggo 5x dengan Wuling Alvez, sebagai sesama mobil dari pabrikan China. Bagaimana komparasi keduanya? Berikut Okezone rangkum komparasi keduanya, pada Rabu (28/2/2024) :

Dimensi

Secara dimensi, Wuling Alvez sedikit lebih panjang dibandingkan Chery Tiggo 5x. Alvez memiliki panjang 4.300 mm dan Tinggi 5x sepanjang 4.318 mm. Namun, Tiggo 5x lebih lebar dan tinggi dibandingkan Alvez yakni dengan ukuran lebar 1.830 mm dan tinggi 1.670 mm. Sementara Alvez memiliki lebar 1.750 mm dan 1.610 mm.

Wuling Alvez (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Untuk sumbu roda, Tiggo 5x lebih panjang dibandingkan Alvez yakni dengan jarak sumbu roda 2.630 mm berbanding 2.550 mm.

Performa

Menarik untuk menilik performa dari kedua model tersebut. Diketahui, Tiggo 5x dilengkapi mesin 1.500 CC naturally aspirated. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 112 hp dan torsi 138 Nm.

Bagaimana dengan Alvez? Alves menawarkan mesin 1.500 CC naturally aspirated DVVT DOHC. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 105 hp dan torsi 143 Nm.

