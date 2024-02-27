Inovasi Difuser Elektronik Scent Store, Ubah Aroma Analog Jadi Data Digital

JAKARTA – Scent Store menghadirkan inovasi diffuser elektronik yang dapat mengubah aroma dalam bentuk analog menjadi data digital dan mewujudkan kembali menjadi aroma nyata. Dengan perangkat ini, pengguna akan dapat mengganti aroma yang diinginkan hanya dengan menggunakan smartphone.

Scent Store telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan aroma dari berbagai belahan dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dari aroma bunga sakura Jepang hingga wangi kopi Sumatera, semua dapat diakses dengan mudah dari kenyamanan rumah.

Langkah ekspansi Scent Store ke Indonesia menandai bagian dari strategi global perusahaan. Scent Store telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ternama di Indonesia, termasuk make up artist terkenal Bubah Alfian, Yayasan Puteri Indonesia, Jember Fashion Carnaval, dan banyak lagi.

Ini mencerminkan komitmen Scent Store untuk memperluas jangkauan di pasar Indonesia. Melalui keterlibatan para mitra kolaboratif, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat konsumen Indonesia dengan menggabungkan keindahan, teknologi, dan seni.

Dalam waktu dekat, Scent Store juga akan berpartisipasi dalam gelaran Jember Fashion Carnaval (JFC) pada awal Agustus nanti