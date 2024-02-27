Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ASUS Zenbook DUO, Laptop Dua Layar Touchscreen yang Hadirkan Performa Maksimum

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:46 WIB
ASUS Zenbook DUO, Laptop Dua Layar Touchscreen yang Hadirkan Performa Maksimum
ASUS Zenbook DUO.
A
A
A

JAKARTA - ASUS mengumumkan akan segera menghadirkan laptop dua layar ASUS Zenbook DUO (UX8406) di Indonesia. Laptop revolusioner ini memiliki dua layar touchscreen ASUS Lumina OLED beresolusi 3K 120Hz yang dirancang khusus untuk memaksimalkan produktivitas penggunanya.

Zenbook DUO (UX8406) yang dinobatkan sebagai Honoree di ajang CES 2024 Innovation Awards ini memiliki lima skenario penggunaam, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai aktivitas.

Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7 155H yang didukung oleh NPU Intel AI Boost dan chip grafis Intel Arc, membuatnya memiliki performa yang tangguh dengan fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

ASUS saat ini merupakan brand pemimpin dalam menghadirkan laptop dengan konfigurasi dua layar, dan Zenbook DUO (UX8406) membuktikan hal itu. ASUS menghadirkan inovasi layar ganda yang merupakan peningkatan dari ScreenPad, dan ScreenPad Plus pada Zenbook DUO (UX8406).

Zenbook DUO (UX8406) kini tampil dengan dua layar penuh berukuran 14-inci berteknologi ASUS Lumina OLED 3K (2880x1800) 120Hz yang dapat menghadirkan kualitas visual terbaik ditambah dengan tingkat kecerahan hingga 500-nits, rasio layar 16:10 untuk memaksimalkan produktivitas, serta bezel ultra-tipis dengan screen-to-body ratio 91%.

Kedua layar Zenbook DUO (UX8406) didukung fitur touchscreen dan kompatibel dengan stylus ASUS Pen 2.0 yang sudah termasuk di dalam paket penjualannya.

Halaman:
1 2 3
      
