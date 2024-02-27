Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Menguak Apa Perbedaan GetContact dengan Truecaller

Hana Mufidah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:17 WIB
Menguak Apa Perbedaan GetContact dengan Truecaller
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Menguak apa perbedaan GetContact dengan Truecaller pada artikel ini. Keduanya merupakan aplikasi yang sama-sama dipakai untuk melihat informasi dari suatu nomor. Namun ada beberapa perbedaan dari aplikasi populer ini.

Truecaller adalah aplikasi yang berbasis di Swedia yang didirikan pada tahun 2009. Sementara itu GetContact baru dirilis pada 2016 oleh perusahaan Getcontact LLP.

Keduanya sama-sama memiliki basis pengguna yang besar, namun untuk penggunaan di Indonesia sendiri, mayoritas dan lebih umum menggunakan GetContact ketika ingin mengidentifikasi sebuah nomor ponsel.

GetContact aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi dari sebuah nomor telepon baik yang dikenal dan tidak. Aplikasi ini juga memberi penilaian apakah nomor tersebut dapat dipercaya atau mungkin merupakan panggilan spam. Pengguna juga dapat melaporkan atau memblokir nomor telepon yang dianggap sebagai spam.

Sedangkan Truecaller merupakan aplikasi yang menyediakan fitur “Caller ID” yang tidak ada pada GetContact. Fitur ini dapat mengidentifikasi identitas seluruh panggilan yang diterima baik pada kontak pengguna ataupun tidak secara langsung pada layar. Aplikasi ini juga memiliki fitur "Spam Call Blocking" yang bisa untuk memblokir nomor telepon yang dianggap sebagai spam atau penipuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/16/3170913//ilustrasi-qvAh_large.jpg
Cara Melacak Nomor HP dari Situs dan Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/54/3160875//getcontact-eEyX_large.jpg
Cara Aman agar Nomor Tidak Bisa Dicari di Getcontact, Ini Langkahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/57/3114815//ilustrasi-pvLy_large.jpg
Cara Lacak No HP yang Tidak Dikenal dengan Aplikasi GetContact
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement