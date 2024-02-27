Menguak Apa Perbedaan GetContact dengan Truecaller

JAKARTA - Menguak apa perbedaan GetContact dengan Truecaller pada artikel ini. Keduanya merupakan aplikasi yang sama-sama dipakai untuk melihat informasi dari suatu nomor. Namun ada beberapa perbedaan dari aplikasi populer ini.

Truecaller adalah aplikasi yang berbasis di Swedia yang didirikan pada tahun 2009. Sementara itu GetContact baru dirilis pada 2016 oleh perusahaan Getcontact LLP.

Keduanya sama-sama memiliki basis pengguna yang besar, namun untuk penggunaan di Indonesia sendiri, mayoritas dan lebih umum menggunakan GetContact ketika ingin mengidentifikasi sebuah nomor ponsel.

GetContact aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi dari sebuah nomor telepon baik yang dikenal dan tidak. Aplikasi ini juga memberi penilaian apakah nomor tersebut dapat dipercaya atau mungkin merupakan panggilan spam. Pengguna juga dapat melaporkan atau memblokir nomor telepon yang dianggap sebagai spam.

Sedangkan Truecaller merupakan aplikasi yang menyediakan fitur “Caller ID” yang tidak ada pada GetContact. Fitur ini dapat mengidentifikasi identitas seluruh panggilan yang diterima baik pada kontak pengguna ataupun tidak secara langsung pada layar. Aplikasi ini juga memiliki fitur "Spam Call Blocking" yang bisa untuk memblokir nomor telepon yang dianggap sebagai spam atau penipuan.