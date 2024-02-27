Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

2 Cara Tahu Nomor HP Kita Disimpan Orang Lain Pakai Nama Apa

Hana Mufidah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |14:17 WIB
2 Cara Tahu Nomor HP Kita Disimpan Orang Lain Pakai Nama Apa
A
A
A

JAKARTA - Apakah Anda penasaran bagaimana orang lain menyimpan nama kita di kontaknya? Anda bisa gunakan dua cara ini untuk tahu nomor HP kita disimpan orang lain pakai nama apa.

Anda bisa gunakan aplikasi GetContact dan Truecaller untuk mengetahui nama apa yang diberikan oleh orang lain pada kontaknya. Kedua aplikasi ini merupakan yang terpopuler dan teraman di antara aplikasi-aplikasi pelacak kontak lainnya.

Selain untuk melihat nama pada kontak diri sendiri, GetContact dan Truecaller juga bisa melihat nama kontak dari pemilik nomor lain. Jika Anda mencari nomor teman misalnya, pada pencarian aplikasi, Anda bisa melihat tag yang tercantum. Tag merupakan nama kontak yang disimpan oleh orang lain.

GetContact dan Truecaller juga sering digunakan untuk mengecek nomor yang tidak diketahui menelepon atau mengirim pesan. Dengan begitu Anda tidak perlu mengangkatnya lagi jika ternyata nomor tersebut merupakan penipu.

Berikut ini cara menggunakan GetContact dan Truecaller untuk tahu nomor HP kita disimpan orang lain pakai nama apa.

1. GetContact 

- Buka aplikasi GetContact, atau Anda juga bisa membukanya melalui GetContact versi website

- Lakukan login atau registrasi menggunakan nomor HP Anda

- Pada halaman Home, akan terlihat list tag yang mana merupakan nama yang disimpan oleh orang lain.

