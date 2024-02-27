Kenapa No HP Tidak Bisa Dicek di GetContact?

JAKARTA - Ini alasan kenapa nomor HP tidak bisa di cek di GetContact. GetContact adalah aplikasi atau situs yang bisa mencari informasi dari pemilik nomor. Nomor tidak bisa dicek karena pemilik nomor menonaktifkan fitur visibility.

Fitur visibility merupakan pengaturan yang dapat pengguna aktif maupun nonaktifkan agar nomornya tidak muncul ketika dicari oleh orang lain di GetContact. Beberapa hal yang terjadi ketika pemilik nomor menonaktifkan fitur ini meliputi tidak memunculkan informasi kontak, ulasan, daftar tag, dan tidak muncul pada pencarian.

BACA JUGA: Cara Agar Nomor Tidak Bisa Dicari di GetContact

Dengan begitu dapat meningkatkan privasi dan keamanan informasi pribadi. Namun jika Anda ingin memunculkannya kembali, Anda perlu mengaktifkannya. Simak langkah-langkah berikut agar nomor HP bisa kembali dicek di GetContact.

1. Buka aplikasi GetContact pada ponsel

2. Login atau lakukan registrasi pada aplikasi

3. Pergi ke halaman Home atau Beranda

4. Gulir ke bawah untuk menemukan fitur "Visibility Settings"