HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sinar Jaya Group Milik Siapa?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:08 WIB
Sinar Jaya Group Milik Siapa?
Sinar Jaya Group milik siapa? (Dok Sinar Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Sinar Jaya Group merupakan salah satu bus antar kota antar provinsi (AKAP) ternama di Indonesia. Perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama di industri otobus di Indonesia, dengan lebih dari 1.000 unit armada yang melayani rute-rute dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

PO Sinar Jaya, secara resmi bernama PT Sinar Jaya Megah Langgeng, merupakan bagian dari Sinar Jaya Group yang juga mengelola layanan bus, transportasi pariwisata, travel, pengiriman barang, dan antar jemput karyawan.

Namun, siapakah pemilik dari PO Sinar Jaya ini? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (27/2/2024), PO Sinar Jaya berdiri 18 November 1982, dimulai oleh Herman Rusly dan Rasidin Karyana di Bekasi, Jawa Barat.

Markas awal perusahaan ini berlokasi di Jalan Diponegoro 75, Tambun, Bekasi. PT Sinar Jaya Megah Langgeng kemudian didirikan pada 1989, dengan kantor pusatnya berada di Jalan DI Panjaitan, Jakarta.

BACA JUGA:

Sejarah Bus DAMRI, Sudah Ada sejak Zaman Jepang 

Ekspansi Sinar Jaya tidak berhenti di situ. Perusahaan ini berkembang pesat dengan membuka rute-rute baru, bahkan mendirikan SPBU Pertamina dan PT Sinar Jaya Kilang Mandiri dalam waktu lima tahun setelah berdiri.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
