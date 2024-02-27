Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bus Gunung Harta Jurusan Apa Saja? Ini Jawabannya

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:04 WIB
Bus Gunung Harta Jurusan Apa Saja? Ini Jawabannya
PO Gunung Harta. (Dok PO Bus Gunung Harta)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan Otobus (PO) Gunung Harta, yang didirikan oleh I Wayan Sutika pada 1993, telah menjadi salah satu pilihan utama dalam layanan transportasi di Pulau Dewata.

Awalnya melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Denpasar-Gilimanuk, PO Gunung Harta kemudian melakukan ekspansi bisnis dengan bantuan sektor perbankan dan lembaga keuangan di Bali.

Dua tahun setelah berdiri, PO Gunung Harta mulai membuka trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan mendapat dukungan besar dari masyarakat sekitar serta lembaga keuangan di Bali.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (27/2/2024), hingga kini PO Gunung Harta telah memiliki rute Denpasar dengan berbagai kota besar di Jawa, seperti Jember, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Madiun, dan Ponorogo.

Pada 2006, PO Gunung Harta kembali memperluas trayeknya dengan memperkenalkan lima armada baru yang melayani rute Denpasar-Malang-Blitar-Tulungagung dan Denpasar-Surabaya-Kediri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement