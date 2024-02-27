Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Memperbaiki Mobil Penyok di Bumper

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:58 WIB
Cara Memperbaiki Mobil Penyok di Bumper
Cara memperbaiki mobil penyok di bumper (Ilustrasi/Autoevolution)
A
A
A

JAKARTA - Jika saat Anda berkendara mengalami benturan dengan benda lain, itu dapat menyebabkan mobil mengalami penyok, terutama pada bagian bumper.

Mobil yang penyok juga akan mempengaruhi kondisi mobil. Apalagi jika mobil yang Anda gunakan masih dalam keadaan yang mulus.

Lantas bagaimana cara agar memperbaiki mobil yang penyok? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (27/2/2024), berikut adalah langkah-langkah dalam memperbaiki mobil yang penyok pada bagian bumper menggunakan teknik air panas:

1. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan, antara lain:

- Air panas dalam wadah yang aman dan mudah digunakan.

- Sarung tangan tahan panas untuk melindungi tangan Anda.

- Lap bersih untuk membersihkan bagian yang akan diperbaiki.

- Alat pemanas seperti hair dryer atau panci untuk memanaskan air.

2. Pastikan mobil berada di tempat yang aman dan stabil, seperti di halaman rumah atau area parkir yang cukup luas.

3. Identifikasi lokasi dan ukuran penyok pada bagian bumper mobil Anda. Pastikan bahwa penyok tersebut cocok untuk diperbaiki dengan metode air panas.

4. Panaskan air dalam wadah hingga mencapai suhu yang cukup tinggi. Gunakan alat pemanas seperti hair dryer atau panci untuk memanaskan air jika diperlukan.

Halaman:
1 2
      
