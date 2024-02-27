Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Luncurkan Versi Baru Dolphin, Harganya Cuma Rp200 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |14:48 WIB
BYD Luncurkan Versi Baru Dolphin, Harganya Cuma Rp200 Jutaan
BYD Dolphin versi terbaru meluncur di China, harganya cuma Rp200 jutaan. (carnewschina)
A
A
A

JAKARTA - BYD meluncurkan Dolphin versi terbaru di China dengan harganya yang lebih murah, mulai dari 99.800 yuan atau sekira Rp217 juta. Harga BYD Dolphin Honor Edition itu lebih murah sekira 4,7% dibandingkan edisi sebelumnya.

Melansir carnewschina, Selasa (27/2/2024), BYD Dolphin Honor Edition itu memiliki jarak tempuh 420 km dengan tenaga 70 kW.

Gaya eksterior Dolphin Honor Edition secara umum sama. Satu-satunya tambahan baru adalah warna bodi dan desain pelek baru. Dimensinya juga sama yaitu 4125/1770/1570 mm dengan wheelbase 2700 mm. BYD Dolphin lebih pendek 159 mm, lebih sempit 19 mm, dan lebih tinggi 79 mm dari Volkswagen Golf.

Pada interiornya, Dolphin baru mengikuti pendahulunya dengan beberapa peningkatan. Mobil hatchback ini menawarkan kursi depan berventilasi, bantalan pengisi daya telepon nirkabel 50 W, dan port pengisian daya tipe-C baru. Dolphin Honor Edition juga memiliki kaca privasi belakang. Keistimewaan lain pada mobil ini adalah sistem ETC bawaan yang memungkinkan pengemudi membayar tol di jalan tol secara otomatis tanpa menghentikan mobilnya.

BYD Dolphin Honor Edition. (Carnewschina)

Dolphin Honor Edition masih memiliki layar 12,8 inci yang dapat diputar dan cluster instrumen LCD kecil berukuran 5 inci.

Salah satu peningkatan terbesar pada BYD Dolphin Honor Edition adalah suspensi belakang. Versi terbaru kini memiliki sistem suspensi independen, mirip dengan versi Eropa. Sebelumnya, banyak pengemudi Dolphin yang mengeluhkan sasis mobilnya kurang nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188331//vinfast_vf7-cve9_large.jpg
Modal dan Strategi VinFast VF7 Panaskan Segmen SUV Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187982//byd-P3UH_large.jpg
Pabrik BYD 90 Persen Rampung, Siap Produksi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187562//jaecoo_j5_ev-ulSn_large.jpg
Mobil Listrik Diklaim Lebih Populer Dibandingkan Hybrid di Perkotaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187560//maxus_mifa_9-2cgZ_large.jpg
MPV Listrik Maxus Mifa 9 Jadi Armada Taksi Online Eksklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187345//giias-emNz_large.jpg
Efek Banjir Mobil Listrik Impor, Kemenperin Dorong Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187336//mobil_listrik-KN4s_large.jpg
Banjir Mobil Listrik Impor kala Penjualan Merosot
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement