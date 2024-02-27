BYD Luncurkan Versi Baru Dolphin, Harganya Cuma Rp200 Jutaan

JAKARTA - BYD meluncurkan Dolphin versi terbaru di China dengan harganya yang lebih murah, mulai dari 99.800 yuan atau sekira Rp217 juta. Harga BYD Dolphin Honor Edition itu lebih murah sekira 4,7% dibandingkan edisi sebelumnya.

Melansir carnewschina, Selasa (27/2/2024), BYD Dolphin Honor Edition itu memiliki jarak tempuh 420 km dengan tenaga 70 kW.

Gaya eksterior Dolphin Honor Edition secara umum sama. Satu-satunya tambahan baru adalah warna bodi dan desain pelek baru. Dimensinya juga sama yaitu 4125/1770/1570 mm dengan wheelbase 2700 mm. BYD Dolphin lebih pendek 159 mm, lebih sempit 19 mm, dan lebih tinggi 79 mm dari Volkswagen Golf.

Pada interiornya, Dolphin baru mengikuti pendahulunya dengan beberapa peningkatan. Mobil hatchback ini menawarkan kursi depan berventilasi, bantalan pengisi daya telepon nirkabel 50 W, dan port pengisian daya tipe-C baru. Dolphin Honor Edition juga memiliki kaca privasi belakang. Keistimewaan lain pada mobil ini adalah sistem ETC bawaan yang memungkinkan pengemudi membayar tol di jalan tol secara otomatis tanpa menghentikan mobilnya.

Dolphin Honor Edition masih memiliki layar 12,8 inci yang dapat diputar dan cluster instrumen LCD kecil berukuran 5 inci.

Salah satu peningkatan terbesar pada BYD Dolphin Honor Edition adalah suspensi belakang. Versi terbaru kini memiliki sistem suspensi independen, mirip dengan versi Eropa. Sebelumnya, banyak pengemudi Dolphin yang mengeluhkan sasis mobilnya kurang nyaman.