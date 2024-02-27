Kapan Suzuki Jimny 5 Pintu Mulai Dikirim ke Konsumen ?

JAKARTA - PT Sales Indomobil Indonesia (SIS) meluncurkan Suzuki Jimny 5 pintu pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Suzuki Jimny 5 pintu dibanderol seharga Rp462 juta sampai Rp478 juta.

Suzuki menyatakan, stok Jimny 5 pintu cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Bahkan, Suzuki mengklaim masa tunggu atau inden Jimny 5 pintu lebih singkat dibandingkan Jimny 3 pintu.

4W Marketing Director PT SIS, Harold Donnel mengungkapkan, calon konsumen yang melakukan pemesanan pada IIMS 2024 bisa langsung mendapatkan unit. Namun, itu bergantung dari diler masing-masing dalam penyerahan Jimny 5 pintu.

“Dari hari kita launching sudah mulai kirim, cuma pengiriman ke masing-masing konsumen terutama berbagai daerah itu banyak diabadikan atau dibikin acara sama dealer kita,” kata Harold kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Cara Suzuki Atasi Harga Jimny 5 Pintu agar Tak Digoreng

“Ada yang audah jalan minggu kemarin, kayak Lampung hari ini jadi sudah pada delivery per tanggal 15 kita udah full delivery ke berbagai macam daerah tinggal tunggu antrean,” sambungnya.

Harold mengatakan, antuasias konsumen terhadap Jimny 5 pintu sangat besar, yang dapat dilihat dari total pemesanan harian. Bahkan, dalam dua hari Suzuki mencatatkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) lebih dari 200 unit.

“Ratusan kayaknya. Per dua hari kemarin sekitar sudah di atas 200-an, saya masih belum update lagi, nanti kita rilis resmi. Data itu per Jumat (23/2/2024), siang ya,” ucapnya.