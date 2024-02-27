Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Xenia per Tahun?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |12:52 WIB
Berapa Pajak Mobil Xenia per Tahun?
Berapa biaya pajak mobil Xenia per tahun? (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Berapa biaya pajak mobil Xenia? Biaya pajak mobil Xenia bervariasi tergantung pada tahun rilis dan tipe kendaraan.

Menurut Peraturan UU Nomor 28 tahun 2009, wajib pajak harus membayarkan pungutan atas kepemilikan kendaraan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (27/2/2024), biaya pajak Xenia berkisar antara Rp289.000 hingga Rp3.780.000. Namun, biaya tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil Xenia sebesar Rp143.000.

Anda dapat dengan mudah mengakses informasi biaya pajak Xenia maupun mobil lainnya secara online melalui berbagai platform seperti Signal, e-Samsat, dan Aplikasi Cek Pajak.

Berikut adalah daftar pajak mobil Xenia dari tahun 2018 hingga 2023 : 

1. XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2021 Rp 3.612.000

2. XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2021 Rp 3.255.000

3. XENIA 1.5 R AT 2020 Rp 3.486.000

4. XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2023 Rp 3.633.000

5. XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2022 Rp 3.696.000

6. XENIA 1.5 R AT 2021 Rp 3.570.000

7. XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2022 Rp 3.549.000

8. XENIA 1.5 R MT 2020 Rp 3.297.000

9. XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2022 Rp 3.318.000

10. XENIA 1.5 R MT 2021 Rp 3.444.000

11. XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2023 Rp 3.423.000

12. XENIA 1.5 R AT 2019 Rp 3.402.000

13. XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2023 Rp 3.402.000

14. XENIA 1.3 R AT 2021 Rp 3.360.000

15. XENIA 1.3 R AT 2020 Rp 3.213.000

16. XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2021 Rp 3.465.000

17. XENIA 1.3 R AT 2019 Rp 3.129.000

18. XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2022 Rp 3.339.000

19. XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2021 Rp 3.255.000

Halaman:
1 2
      
