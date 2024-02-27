Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Inilah Daftar Bus AKAP yang Ternyata Ada Layanan Pramugari Seperti di Pesawat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |07:45 WIB
Inilah Daftar Bus AKAP yang Ternyata Ada Layanan Pramugari Seperti di Pesawat
Ilustrasi daftar bus AKAP ( Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH daftar bus AKAP yang ternyata ada layanan pramugari seperti di pesawat. Adapun, untuk kelas-kelas tertentu, seperti eksekutif bahkan luxury yang diketahui telah dilengkapi fasilitas yang bisa dibilang mewah dan berkelas.

Tak hanya fasilitas yang lengkap, terdapat pula beberapa PO yang juga memberikan layanan terbaik.

Berikut daftar bus AKAP yang ternyata ada layanan pramugari seperti di pesawat:

1. Rosalia Indah

Pengguna moda transportasi satu ini mungkin tak asing dengan PO ini. Ya, Rosalia Indah termasuk PO terkenal yang telah ada untuk berbagai rute baik di trans Jawa maupun Jawa-Sumatera.

PO yang bermarkas di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah ini memberikan layanan mewah. Untuk kelas eksekutif plus, Rosalia Indah menyediakan pramugari dan pramugara yang melayani semua keperluan penumpang.

2. Sudiro Tungga Jaya

Sudiro Tungga Jaya (STJ) adalah perusahaan otobus yang berasal dari Magetan, Jawa Timur. PO yang melayani rute trans Jawa ini memberikan pelayanan mewah yang membuat penumpang nyaman saat perjalanan dengan menghadirkan pramugari.

Halaman:
1 2
      
