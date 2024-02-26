Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra Resmi Rilis Global, Intip Spesifikasinya dan Harganya

BARCELONA – Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra resmi diluncurkan global dalam sebuah acara besar di Barcelona pada 25 Februari. Kehadiran kedua ponsel flagship Xiaomi ini telah lama diantisipasi oleh para penggemarnya.

Pada acara tersebut, pabrikan asal China ini menghadirkan Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Sementara itu model lainnya, Xiaomi 14 Pro tetap beredar terbatas untuk pasar China.

Sebagaimana telah dilaporkan, Xiaomi 14 menampilkan layar LTPO OLED 6,36 inci dengan kecerahan puncak hingga 3000 nits. Panelnya memiliki resolusi 1200p dengan dilindungi Gorilla Glass Victus, sementara tiga kamera 50 MP di bagian belakang mengalami perombakan total dari seri sebelumnya.

Dilansir GSMArena Kamera utama memiliki aperture f/1.6 yang lebih cerah dan sensor 1/1.31” yang lebih besar dengan PDAF piksel ganda. Kamera telefoto memiliki lensa zoom 3,2x setara 75 mm, sedangkan yang ketiga adalah lensa sudut ultra lebar. Perubahan lain yang dibawa Xiaomi 14 adalah baterai 4.610 mAh yang sedikit lebih besar dengan pengisian kabel 90W yang lebih cepat dan nirkabel 50W serta nirkabel terbalik 10W.

Xiaomi 14 Ultra yang baru diumumkan di China beberapa hari lalu memiliki panel layar LTPO AMOLED 6,73 inci yang sama dengan pendahulunya, tetapi kali ini kecerahan puncaknya dapat mencapai 3000 nits. Xiaomi menggunakan lembaran pelindung khusus yang disebut Shield Glass untuk Xiaomi 14 Ultra.