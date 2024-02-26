Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Snow Moon, Bulan Purnama Terkecil 2024 Tampak pada 24 Februari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:42 WIB
Snow Moon, Bulan Purnama Terkecil 2024 Tampak pada 24 Februari
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Penampakan bulan purnama terkecil pada 2024 terjadi akhir pekan lalu, tepatnya pada Sabtu, 24 Februari. Bulan purnama mini ini juga dikenal dengan nama lain yaitu Hunger Moon atau Snow Moon.

Snow Moon atau Bulan Purnama Salju ini terjadi saat Bulan mendekati titik terjauh dari Bumi dalam orbitnya, yang dikenal sebagai apogee. Itu berarti Bulan purnama ini akan tampak 10% lebih kecil di langit malam, yang tampak tidak jauh berbeda bagi orang awam, namun pengamat bulan berpengalaman mungkin bisa membedakannya.

Bulan Purnama Salju terbit tepat saat matahari terbenam di barat. Bulan ini muncul di antara kaki belakang konstelasi Leo dan mencapai titik tertinggi di langit malam sekira tengah malam. Snow Moon tetap terlihat sepanjang malam, terbenam seiring terbitnya matahari berikutnya, demikian dilansir Space.

Bulan tampak berubah ukurannya di langit malam sepanjang bulan dari sudut pandang kita di permukaan bumi karena orbit bulan tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips, yang berarti jaraknya ke Bumi berubah sepanjang perjalanannya.

Bulan mencapai jarak sekira 363.300 kilometer dari Bumi saat berada pada titik terdekatnya dengan planet kita, yang dikenal sebagai perigee, dan sekira 405.500 km dari planet kita saat berada pada titik terjauh atau apogee.

