Cara Melihat Siapa Yang Menamai Kita Di GetContact?

JAKARTA - Dalam era digital yang terus berkembang, aplikasi pengelola kontak seperti GetContact telah menjadi populer di antara pengguna ponsel cerdas. GetContact menawarkan berbagai fitur yang berguna, salah satunya adalah kemampuan untuk melihat siapa yang menamai. Ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi panggilan tak dikenal atau spam, serta untuk memahami bagaimana kontak Anda menyebut Anda dalam ponsel mereka. Namun, untuk menggunakan fitur ini dengan efektif, Anda perlu memahami cara kerjanya.

Aplikasi ini memiliki fitur tag yang memungkinkan penggunanya bisa mengetahui dengan nama apa nomor teleponnya disimpan oleh orang lain. Perlu diketahui, aplikasi ini juga menerapkan sistem keamanan enkripsi end-to end. Sistem keamanan tersebut membuat pengguna lain tidak dapat mengetahui siapa orang yang memberi tag pada nomor yang digunakan.

Cara Mengetahui Siapa yang Memberi Tag di Getcontact

Berikut cara mengetahui siapa yang memberi tag di Getcontact dengan cara mengirimkan email:

1. Buka Email

Masuk ke akun Gmail yang kamu miliki. Jika belum memiliki akun, kamu bisa membuat akunnya terlebih dahulu dengan cara mengeklik buat akun dan mengikuti perintah dari Gmail. Setelah selesai, pengguna akan diberikan alamat email yang bisa digunakan.