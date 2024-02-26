Cara Melacak Lokasi Pemilik Nomor HP WhatsApp

JAKARTA - Cara melacak lokasi pemilik nomor HP WhatsApp bisa dengan langkah-langkah pada artikel ini. Apakah Anda seringkali ingin membagikan lokasi kepada orang lain atau sebaliknya? WhatsApp punya solusinya.

WhatsApp memiliki fitur untuk membagikan lokasi terkini pemilik nomor HP WhatsApp. Fitur ini terdapat dua jenis yang dinamakan Live location dan Share location. Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun agak sedikit berbeda.

Share location merupakan fitur membagikan lokasi secara real-time dan tanpa durasi waktu berapa lama penerima dapat mengakses lokasi. Lokasi yang dibagikan bisa lokasi saat ini ataupun lokasi tertentu. Share location terkini juga akan diperbarui dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan Live location merupakan fitur membagikan lokasi terkini namun memiliki batasan waktu berapa lama lokasi dapat diakses. Batasan periode waktu yang dapat dipilih yakni 15 menit, 1 jam, atau 8 jam. Setelah lewat dari batas waktu, penerima tidak akan bisa mengakses Live location lagi.

Untuk menggunakannya, simak langkah-langkah berikut ini.

Share Location

- Buka WhatsApp

- Pilih kontak yang ingin Anda bagikan lokasi terkini atau lokasi tertentu

- Ketuk tombol bagikan lampiran dengan bergambar klip kertas

- Pilih menu opsi Location

- Pilih Kirim lokasi saat ini atau ketuk pada lokasi tertentu yang ingin dibagikan

- Lokasi akan terdeteksi dan terkirimkan ke penerima.